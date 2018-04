Dnešní politická situace je řešitelná jen volbami, míní politolog Bohumil Doležal

Příští týden se mají uskutečnit další veřejné protesty, pravděpodobně budou opět namířeny proti současnému politickému uspořádání, které reprezentují premiér v demisi Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. Co říkáte na ústupek, který si demonstrující nedávno vymohli na hnutí ANO, které vycouvalo z dohody s komunisty o obsazení sněmovní komise pro kontrolu GIBS?

Pravda, Babiš takticky vycouval z podpory mlátičky Zdeňka Ondráčka. Ale vůbec nevycouval z úsilí vyměnit Michala Murína, což je daleko důležitější. Frontální útok na GIBS je součástí pokračujícího úsilí o proměnu České republiky v "rodinnou firmu".

Vědí organizátoři protestů, co chtějí?

Je vždycky dobře, když se lidé zajímají o politické dění a dávají najevo svůj nesouhlas. Je ale málo platný, když nevíme, co chceme. Veřejné protesty vytvářejí prostor pro rozumnou politiku a pomáhají ji prosadit. Demonstrace jsou začátek a konec. Mezi tím by měla být veřejná diskuse v zastupitelských sborech, v médiích, na diskusních fórech. Tedy masarykovská drobná politická práce, namáhavá, neokázalá, občas otravná. Bez ní to ale nejde.

