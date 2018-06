Dohoda o vládě v troskách? KSČM se tvrdě vymezila proti Pochemu, Hamáček připouští krach

ČSSD v jednáních o menšinové vládě s hnutím ANO udělala maximum a nemá kam ustoupit. V souvislosti se sporem o nominaci Miroslava Pocheho (ČSSD) do funkce ministra zahraničí to v pořadu televize Prima Partie řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Nevyloučil, že by spor o personálie mohl v krajním případě znamenat konec plánu na vládu s ANO. Proti Pochemu mají výhrady prezident Miloš Zeman i komunisté, kteří by měli vznik kabinetu umožnit. Předseda KSČM Vojtěch Filip v ČT řekl, že vládu s Pochem by strana netolerovala. Hamáček ale odmítá, že by to od KSČM kdykoli dříve zaznělo a postojem komunistů je překvapený.

Premiér Andrej Babiš (ANO) Pocheho v sobotu vyzval, aby kvůli tomu o místo ve vládě neusiloval. Poche uvedl, že neuvažuje o tom, že by se nominace na funkci ministra zahraničí vzdal.

Aktuální situaci by podle Hamáčka měl řešit premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Nálada v poslaneckém klubu je taková, že my jsme splnili vše, co se očekávalo,“ uvedl Hamáček. Odkázal přitom na připravené principy koaliční spolupráce, na kterých se jeho strana shodla s ANO. Premiér by podle nich měl respektovat personální návrhy ČSSD, řekl. „Pokud bychom ty principy porušili ještě předtím, než začneme spolupracovat, tak je to problém,“ konstatoval Hamáček.

Europoslance Pocheho nadále odmítá i KSČM. Její předseda Vojtěch Filip v ČT na otázku, zda je pro stranu Poche nepřijatelný coby ministr zahraničí odpověděl: „Ano, to jsme řekli Janu Hamáčkovi ještě než bylo spuštěno referendum.“ Problémem jsou podle něj postoje, které prosazoval v Evropském parlamentu zejména v otázkách spojených s migrací.

Vláda, ve které bude na ministra navržený Poche, podle Filipa nemůže počítat s tolerancí KSČM. Slova předsedy komunistů v ČT rozporoval Jan Hamáček, kterého prohlášení překvapilo a podle kterého výhrady, jak je formuloval Filip, ve skutečnosti nikdy nezazněly. Pokud je stanovisko KSČM „takto tvrdé“ bude podle Hamáčka nutné jej „řešit“. Připustil, že to může znamenat krach dosavadních jednání, protože ČSSD podle něj nemá kam ustupovat. Hamáček se nominace Pocheho nadále nechce vzdát a hodlá čekat, jak dopadne odpolední schůzka Babiše s prezidentem Zemanem.

Hamáček se po svém vystoupení stal opět terčem kritiky z Hradu, když mluvčí prezidenta na twitteru uvedl, že za situaci nese odpovědnost jen ČSSD, a Hamáčka nařkl z toho, že nedrží slovo.

K zásadnímu vyjádření předsedy KSČM doplňuji, že Jan Hamáček před referendem ČSSD slíbil panu prezidentovi, že předloží návrh na jiného kandidáta na ministra zahraničí, než je M. Poche. Slovo dané prezidentu republiky nedodržel! pic.twitter.com/3muCJvtB0w — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 17, 2018

Pohled opozice

Ostrou výměnu názorů v přímém přenosu v ČT sledoval Petr Gazdík z hnutí STAN, které je vůči vznikající vládě v opozici. „S takovým neumětelstvím jsem nepočítal,“ komentoval situaci. Viníkem jsou podle něj zástupci všech zúčastněných stran, ale především Andrej Babiš a Miloš Zeman.

Předseda ODS Petr Fiala v televizní debatě na Primě upozornil především na to, že by se měly ctít ústavní principy. "Není to prezident, kdo určuje, kdo sedí ve vládě, ale je to premiér a strany, které ve vládě sedí," uvedl. Glosoval také Babišova slova, že Poche by se zachoval státotvorně, kdyby na funkci netrval. Vyjednávání o vládě od října hatí podle něj především to, že právě Babiš za každou cenu trvá na tom, že bude premiérem. Kvůli jeho trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda koalici s ANO odmítá většina stran.