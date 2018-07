Drama v Horoměřicích: Klienti H-Systemu se odmítají vystěhovat, soud jim na to dal měsíc

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. Družstvo tak v podstatě investovalo do cizího majetku.

Obyvatelé dotčených domů dnes ČTK řekli, že za 25 let si z holostaveb vybudovali útulné bydlení, do kterého investovali spoustu peněz. "Správce konkurzní podstaty pravil, že to máme dostavět, pokud na to budeme mít schopnosti, sílu a peníze a že nám to potom prodá. To se nestalo, protože správce konkurzní podstaty pana Kudláčka vyměnili za pana Monsporta. A pan Monsport řekl: žádný prodej, oni odtamtud vypadnou," řekla ČTK jedna z obyvatelek Marie Nollová.

Podle zástupce družstva Svatopluk Martina Junka se lidé tenkrát snažili zachránit rozestavěné domy. "Nás bylo 1000 klientů, kteří tady vložili do důvěryhodného systému svoje peníze. Ten H-System propagovali tehdejší naši reprezentnanti, politici za tím stáli, tam to vypadalo, že H-System nemůže nikdy zkrachovat. H-System zkrachoval a my jsme se snažili klienty nějakým způsobem zachránit, aby nepřišli o své peníze," řekl Junek. Podle něj tak vzniklo družstvo, které rozestavěné domy dokončovalo.

Konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu s družstvem Svatopluk vítá. Umožní to vypořádat věřitele rovným dílem, řekl ČTK. Lidí, kterých se vystěhování z domů týká, lituje. V srpnu by se podle něj měl sejít věřitelský výbor H-Systemu.