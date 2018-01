Drama ve sněmovně. ANO narychlo svolalo imunitní výbor, zvažuje prý pozvání exdetektiva od Šlachty

Dnešní schůzi výboru iniciovali podle jeho člena Marka Výborného (KDU-ČSL) členové za hnutí ANO a SPD. „Chtějí zvát na úterní jednání další osoby. Odmítám překračovat mandát výboru stejně jako pokusy o skryté obstrukce. Nejsme vyšetřovatelé,“ napsal na twitteru.

Rovněž poslanci dalších stran svolání výboru kritizují. Vadí jim, že Babiš s Faltýnkem, respektive zástupci hnutí ANO a SPD opakovaně usilují o odkládání jednání výboru, ale teď náhle žádají o večerní schůzku.

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že předmětem jednání výboru má být žádost o přizvání bývalého detektiva Jiřího Komárka, který je nepravomocně odsouzený za nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního úniku“ informací. „Vůbec netuším, je to pro mě nová informace,“ řekl Komárek serveru Aktuálně.cz.

Poslanci ANO podle Michálka chtěli pozvat Komárka kvůli článku, podle kterého hovořil u soudu o tom, že vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil byl terčem lobbistů. Babiš na Nevtípila kvůli vyšetřování Čapího hnízda opakovaně slovně útočí.

Poslanec Vít Rakušan na svém facebooku zmínil, že hnutí ANO chtělo na jednání výboru narychlo prosadit odhlasování nedoporučujícího stanoviska pro hlasování o vydání Babiše a Faltýnka. Podle lidovců má být stanovisko na stole do úterního odpoledne, tedy s největší pravděpodobností ještě před hlasováním sněmovny o důvěře vládě.

„Přizvání bývalého policisty, který je v procesním postavení nepravomocně odsouzeného lháře za pomluvu (...) nechápu jediný důvod, proč by to měl vyslechnout mandátový a imunitní výbor,“ konstatoval na to konto Miroslav Kalousek z TOP 09, který je členem výboru.

Svolání výboru ostře kritizovala také členka výboru Miroslava Němcová z ODS. „Je vidět, kdo tady vede obstrukční jednání. Jaký je cíl, že nevíte, co je hodnotou mandátu poslance, ale konáte pouze v zájmu svého šéfa,“ uvedla s odkazem na to, že výbor dříve zamítl řadu termínů, ale teď se narychlo schází.

Předseda výboru Stanislav Grospič z KSČM připomněl, že ještě není na místě mluvit o tom, že je někdo na jednání skutečně přizván.

Pirát Michálek navrhl přerušení jednání sněmovny na dvě hodiny, aby se mohl imunitní výbor sejít hned, a ne až po jednání o důvěře Babišově vládě. Na jednání výboru by se mohli Babiš a Faltýnek podle Michálka vyjádřit k policejní žádosti o jejich vydání v kauze Čapí hnízdo. Poslanci ale v hlasování zamítli přerušení jednání. Lidovci si poté vzali pauzu na jednání klubu a výbor se nakonec sešel už během ní namísto původně avizovaného termínu po skončení schůze sněmovny.

Babiš a Faltýnek se omluvili ze schůze, která se uskutečnila tento týden v úterý. O odklad svého slyšení požádali kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Zpráva je součástí vyšetřovacího spisu, jejich obhájci by se s ní měli teprve seznámit. Očekávalo se, že na schůzi v úterý 16. ledna už by výbor mohl doporučit Sněmovně, zda má Babiše a Faltýnka ke stíhání vydat, nebo nikoli.

Na minulé schůzi odpovídali na dotazy členů výboru vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ani jeden z nich nechtěl uzavřené jednání komentovat.

Policie obvinila Babiše a Faltýnka už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření související s evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát, a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.

