Druhý pokus nebude zadarmo. Zeman otočil, po Babišovi bude chtít 101 podpisů

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu na půdě sněmovny uvedl, že nynější vláda Andreje Babiše (ANO) „velmi pravděpodobně“ důvěru nezíská. Potvrdil nicméně, že Andrej Babiš od něho dostane druhou šanci. Vyzval ho ale, aby si před dalším pokusem vyjednal pro svůj kabinet dostatečnou podporu ve Sněmovně. Dá mu na to dostatečný časový prostor. Pokud mu ale Babiš nepřinese podpisy 101 poslanců, Zeman ho znovu nejmenuje premiérem.

Prezident se ve sněmovně, která dnes hlasuje o důvěře Babišově vládě, vyjádřil kabinetu podporu. K osobě premiéra uvedl, že poslanci by v jeho případě měli ctít presumpci neviny. Neměli by si hrát na vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo, v níž Babiš figuruje, řekl prezident. Připomenul také, že vyšetřování může trvat dlouho, jako se to ukázalo v případě jiných politiků.

Zeman rovněž potvrdil úmysl jmenovat Andreje Babiše premiérem i podruhé. Na rozdíl od prvního pokusu si však Babiš musí vyjednat dostatečnou podporu pro svůj kabinet. „Zavazuji se tedy, že vytvořím před avizovaným druhým pokusem dostatečný časový prostor, odpovídající možná německému modelu, aby mohla proběhnout jednání, ať už budou směřovat k většinové koaliční vládě, anebo naopak k menšinové vládě s tolerancí nebo podporou některých parlamentních subjektů,“ uvedl prezident.

„Předpokládám, že mě pan Andrej Babiš bude pravidelně informovat o výsledcích svých jednání. V okamžiku, kdy přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů, tak ho podruhé jmenuji premiérem,“ odpověděl Zeman na dotaz, jak dlouho by jednání mohla trvat. Blíže dobu specifikovat odmítl.

Podpisy většiny poslanců vyžadoval Zeman před čtyřmi lety i po Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), který tehdy sestavoval vládu. Zeman 101 podpisů chtěl vidět ještě předtím, než Sobotku jmenoval premiérem. Vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL poté získala důvěru napoprvé.

Podpisy 101 poslanců, a dokonce notářsky ověřených, vyžadoval Zeman v roce 2013 i po tehdejší koalici ODS, TOP 09 a LIDEM, která chtěla vytvořit kabinet po demisi premiéra Petra Nečase (ODS). Koalice Zemanovi podpisy nabídla, prezident ale přesto jmenoval premiérem místo Miroslavy Němcové (ODS) nestraníka Jiřího Rusnoka. Jeho úřednický kabinet poté nezískal důvěru Sněmovny a situace skončila předčasnými volbami.

