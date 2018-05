Duka: Zeman u komunistů mi nevadí, problém je jejich rostoucí vliv

Nejvyšší představitel katolické církve v zemi Dominik Duka nevidí zásadní problém v tom, že se prezident Miloš Zeman zúčastnil sjezdu KSČM, ale spíš v tom, že strana může ovlivňovat vládu. Kardinál to dnes uvedl v rozhovoru pro Mladou frontu DNES s tím, že jeho dubnová slova nebyla "úplně dobře pochopena". Duku zneklidňuje zejména to, že politické strany v otázce budoucí vlády vyklidily prostor a daly tím volnost uskupením, která označují za problémová.

"Pro mě nebyl zásadní problém, že prezident je na sjezdu KSČM. Ale že význam této strany, která získala historické minimum hlasů, je tak veliký, že mohou do jisté míry diktovat, jaká bude vláda a jaký bude její program," vysvětlil dnes Duka svá dubnová slova. Zeman podle něj v projevu řekl pravdivá slova, že tenduje k levicovému směru politiky.

Prezident Zeman vystoupil v dubnu na sjezdu KSČM, kde stranu aktivně vyzval, aby tolerovali chystanou vládu ANO a ČSSD. Od roku 1989 žádný prezident na vrcholné setkání komunistů nepřijel a žádná vláda nebyla odkázaná na jejich hlasy. Prezident za to sklidil kritiku opozičních politiků. Na Zemanovu účast na sjezdu poukázal tehdy ve svatovítské katedrále Duka při bohoslužbě u příležitosti návratu ostatků kardinála Josefa Berana.

"Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl v dubnu Duka.

Duka se v rozhovoru pro MfD vyjádřil také k současnému vyjednávání o vládě, ve kterém ho zneklidňuje postoj ostatních politických stran. Nedovede si ale představit další možný postup. Předčasné volby by podle něj neznamenaly řešení situace vzhledem k predikcím výzkumných agentur.

Problémy mu činí také diskuze o levici a pravici. "Chceme-li být demokraté, musíme vést dialog a ukazovat, co je pro tuto společnost skutečně obecné dobro. Známkováním, že tomu budu nadávat, toho budu vylučovat, ničeho nedocílíme," řekl v rozhovoru.

Duka se vyjádřil i ke zdanění náhrad za nevydané církevní nemovitosti. Odškodnění se podle něj nemůže zdaňovat, v právním státě je to nemožné. "Vláda to nemůže prosadit, z právního hlediska všechny posudky říkají, že to není myslitelné," řekl.

Sněmovna v únoru schválila v úvodním kole předlohu KSČM, podle níž má stát zdaňovat peněžité náhrady posílané církvím za majetek nevydaný v restitucích. Proti byly ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Podle komunistů by stát mohl získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím posílá. Za celou dobu vyplácení náhrad by šlo podle nich asi o 11 miliard korun.