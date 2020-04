Dusno v ANO. Kvůli rušení buněk v Brně padla předžalobní výzva a vše může být jinak | info.cz

Problémy hnutí ANO 2011 v Brně nabírají obřích rozměrů. Poté, co místopředseda hnutí a bývalý primátor města Petr Vokřál inicioval zrušení tří místních organizací, a tím jejich lokálním politikům zaniklo členství v hnutí, už bývalí členové kromě odvolání k smírčí a revizní komisi podali dokonce i předžalobní výzvu. Ta může předznamenat možné řešení stranických půtek před soudem. Což by s ohledem na blížící se krajské a senátní volby mohlo zhatit představy vedení hnutí o velkém politickém úspěchu.

Ekonomický deník také získal koncept návrhu usnesení předsednictva hnutí, kterým by předsednictvo zrušilo svoje březnové rozhodnutí o konci tří brněnských městských sdružení.

Pokud by vedení hnutí v reálném čase nevyslyšelo argumenty bývalých členů ANO, ti po takzvaném marném uplynutí lhůty dané předžalobní výzvou zváží soudní žalobu o zrušení sporného rozhodnutí předsednictva hnutí.

Dozvuky Stoky Členové zrušených brněnských buněk poukazují na na údajné nestandardní chování lidí kolem exprimátora Vokřála, pod jehož taktovkou proběhla nominace kandidátů do podzimích krajských voleb, který byl hlavním iniciátorem lokálních stranických čistek. Ty se podle bývalých členů řešily rovnou na předsednictvu hnutí v pražské centrále.

Předsednictvo hnutí ANO 2011 5. března zrušilo tři místní organizace: v Brně-Židenicích, Brně-Černovicích a Brně-Starém Lískovci. „Organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s principy hnutí,“ řekl k tomu místopředseda ANO a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Hnutí tak podle něj zareagovalo na personální propojení některých členů místních organizací se dvěma policejními vyšetřováními: mimo jiné s korupční kauzou na radnici Brno-střed s policejním krycím jménem Stoka, v níž figuruje bývalý politik ANO Jiří Švachula, a s napojením některých členů na „pochybné skupiny“ mimo hnutí. Bývalí členové v odvoláních kritizují Vokřálovo odůvodnění na webu idnes.cz.

Policie nedávno navrhla státnímu zástupci, aby Švachulu a další obviněné v souvislosti s údajnou korupcí na radnici Brno-střed obžaloval. A tak se podle informací Ekonomického deníku i stalo. Obžalováno má být 11 lidí. Státní zástupce tvrdí, že výše úplatků, které si skupina podle kriminalistů rozdělila, činí cca 33 milionů korun. Ovlivněny byly podle policie tamní veřejné zakázky v celkovém objemu za asi 328 milionů korun. Dotyční jsou obžalovaní z několika trestných činů, například z účasti v organizované skupině nebo z přijetí úplatku, podle informací Ekonomického deníku státní zástupce u Švachuly hodlá požadovat trest 15 let za mřížemi. Policejní razie se na radnici uskutečnila loni v březnu. Případ dostal krycí jméno Stoka.

Členové zrušených organizací hnutí ANO jsou rozezleni, že nebyli dosud seznámeni se zjištěními smírčí a revizní komise, na kterou se kvůli „anihilaci“ buněk obrátili. „Věc se v současnosti nachází na úrovni předsednictva ve fázi rozhodování o podaných odvolání proti jeho rozhodnutí o zrušení místních organizací, které je spojeno se zánikem členství jejich členů v hnutí. Rovněž nám není známo stanovisko rozhodčí a smírčí komise hnutí. Klienti uplatnili vůči předsednictvu předžalobní výzvu a stanovili termín, po jehož marném uplynutí zváží soudní žalobu o zrušení sporného rozhodnutí,“ potvrdil informace Ekonomického deníku právní zástupce části dotčených exstraníků Radek Ondruš.

Členové podle Ondruše zvažují předběžné opatření, které by zakázalo do vyřešení věci zřizovat nové místní organizace na místě zrušených, které by byly obsazeny jinými členy a tím porušena práva původních členů na zachování vnitrostranické demokracie a vnitřní volební parity. „O takovém předběžném opatření budeme zvažovat až v případě podání žaloby nebo v případě signálů, že by se k takovému kroku brněnské orgány hnutí chystaly,“ konstatoval Ondruš.

Ekonomický deník získal koncepty možného řešení vnitrostranických problémů v hnutí ANO kvůli rušení tří brněnských organizací. Jednou z alternativ, jak nastalý obří problém vyřešit, je zcela revokovat březnový výnos předsednictva o rušení stranických buněk. „Předsednictvo rozhoduje o zrušení usnesení Předsednictva č. 10/5/3/2020 v rozsahu, kterým rozhodlo o zrušení místních organizací hnutí Židenice, Starý Lískovec a Černovice a zániku členství/statusu čekatele na členství členů/ čekatelů na členství, kteří byli u těchto místních organizací ke dni zrušení evidováni. Předsednictvo nicméně považuje důvody předložené Krajským předsednictvem JMK KO za závažné a vyzývá ho proto, aby – pokud setrvá na svém návrhu – vypracovalo podrobné odůvodnění návrhu, shromáždilo k němu veškeré dostupné podklady, seznámilo s návrhem dotčené organizace a osoby a dalo jim prostor k jejich vyjádření a věc poté znovu projednalo na Krajském a Oblastním předsednictvu. Poté je Předsednictvo připraveno na základě takto doplněných podkladů a informací o věci znovu jednat a rozhodnout,“ zní jedna z alternativ na vyřešení stranických půtek.

