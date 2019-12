Faltýnek nebude dražit obrazy sám. Malířské sklony v sobě objevil i slovenský ministr financí | info.cz

Když Faltýnek loni prodejní výstavu uskutečnil poprvé, vybral celkem 1,4 milionu korun. Jeden z obrazů si tehdy koupil spolumajitel investiční skupiny Penta Marek Dospiva. Nyní bude v nabídce i tvorba slovenského ministra financí Ladislava Kamenického. „Ano, jde o moji první výstavu a první zkušenost s prezentací mojí tvorby. Oslovil mě pan předseda Faltýnek, protože věděl, že jsem politik a věnuji se malování,“ řekl Kamenický INFO.CZ.

Podle svých slov v pražské Hauch Gallery vystaví 15 až 20 vlastních obrazů, prodávat se ovšem bude jenom jeden. „V tuto chvíli neuvažuji nad jejich prodejem, je to moje hobby a nikoliv příležitost vydělat. Nemaluji kvůli penězům, ale proto, že mě to baví a poskytuje mi to chvíli k oddychu. U příležitosti této výstavy jsem se však rozhodl věnovat jedno dílo ze svojí tvorby do charitativní aukce, jejíž výtěžek bude věnován škole v Prostějově,“ dodal slovenský ministr.

Faltýnek tvrdí, že zapojení slovenského ministra financí do celé akce byl nápad galeristy Jana Třeštíka. Oba politici se navíc dohodli, že by se podobná dražba mohla příští rok uskutečnit i v Bratislavě. „Tak jsme se s panem ministrem potkali v Bratislavě, slovo dalo slovo a domluvili jsme se, že uděláme společnou výstavu v Praze a v Bratislavě ve prospěch dobré věci. Oba jsme amatéři, pro které je malování relaxace a zábava, a pokud můžeme pomoci dobré věci, tak to rádi uděláme,“ řekl INFO.CZ Faltýnek.

Během první charitativní výstavy Faltýnkových obrazů se prodala tři díla, která vynesla přes 1,4 milionu korun. To je více než 90 procent sumy, kterou škola v daném období získala. Kromě Dospivy jeden obraz loni v červnu zakoupil i šéf společnosti Trade Fides Libor Hledík, který za něj dal milion korun. Další zaplatila společnost Relax Park, vyplývá ze seznamu dárců školy.