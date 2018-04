Foldyna pálil do vlastních: Náš volič je chlap, co maká u soustruhu a prodavačka. ČSSD na to zapomněla

Sjezd ČSSD začal v Hradci v únoru, kdy se na volbu místopředsedů k novému šéfovi Janu Hamáčkovi a jeho zástupci Jiřímu Zimolovi nedostalo. Počet uchazečů je nakonec nižší než v únoru, kdy se počet avizovaných kandidátů pohyboval kolem třicítky. Hamáček dnes řekl, že konkrétní lidi nepodpoří, přál by si ale v nejužším týmu úspěšné krajské a regionální politiky.

Jeden z favoritů volby Netolický uvedl, že se ČSSD musí přestat bát šéfa ANO Andreje Babiše. Dobrý politik podle něj může být dobrý v byznysu, ale neplatí to naopak. „Musíme hájit náš program, i když nám ho ANO zčásti ukradlo. Ale naše myšlenky a tradice jsou silnější než Babiš,“ voliči ČSSD podle něj v Česku pořád jsou, jen se přestěhovali k Babišovi a žádají, aby se socialisté vrátili ke svému programu.

Onderka uvedl, že po pátečním předsednictvu, kde ČSSD jednomyslně odsouhlasila konec vládních jednání s ANO, se cítil konečně hrdě a sebevědomě. ČSSD podle něj musí říkat, co chce dělat a jak to dělat. Kritizoval dřívější apely na jednotnost strany, voliče naopak může přilákat to, když strana všechny názory spojí v to nejlepší.

Foldyna ve svém proslovu řekl, že ČSSD zapomněla, kdo je voličem strany. Tím, že je nálepkovala jako xenofoby či fašisty, je odháněla. „Je to chlap, co maká u soustruhu, žena, co se stará o dvě děti a je prodavačka v supermarketu, oni naši politiku často viděli jako velkou křivdu,“ řekl. Nezajímají je gender a multikulturalita, připomněl některá témata minulé vlády vedené ČSSD.

Krajská radní z Vysočiny Jana Fialová řekla, že z komunální a regionální úrovně má zkušenosti se všemi patry politiky. „Chtěla bych nabídnout politiku s lidskou tváří, nabízím komunikativnost, zkušenosti,“ uvedla. Pražský kandidát Radim Hejduk volal po co nejpestřejším vedení, bývalý poslanec Petr Kořenek kritizoval, že strana nedokázala v minulém volebním období řádně prezentovat své výsledky a příliš se zabývala sama sebou.

Kandidát z Moravskoslezského kraje Matěj Benda v závěru proslovu od kandidatury ustoupil a podpořil šéfku ostravské ČSSD Janu Vajdíkovou. Všichni kandidáti dostali na projev k 550 delegátům pětiminutový prostor.

Jediným členem minulého vedení, který přečkal volební neúspěch mezi lídry strany, je Jan Hamáček, kterého sjezd zvolil v únoru předsedou. V posledním vedení byl řadovým místopředsedou. Na místa ve vedení v únoru rezignovali bývalá ministryně práce Michaela Marksová a poslanci Lubomír Zaorálek, Jan Birke a Petr Dolínek.