Garantovaný základní příjem je lidské právo, evokuje mi to Star Trek, říká Christian Tod

Vystudoval ekonomii, ale zájem nakonec přivedl Rakušana Christiana Toda k tvorbě dokumentárních filmů. U toho posledního z nich, s názvem Oběd zdarma pro všechny, se filmařovy dosavadní životní dráhy protnuly. V případě zavedení nepodmíněného základního příjmu, který dokumentem popularizuje, by se Tod svému povolání mohl věnovat s ještě větší vervou a věří, že podobně by postupovali další lidé. Vymizení existenční nejistoty by údajně vedlo k rozvoji podnikavosti, nehledě na efektivnější fungování systému dávek a podpor. Ty by plošně nahradil právě takzvaný základní příjem. "V Německu a Rakousku by ho bylo možné zavést klidně hned," dodává Tod.

Ve svém dokumentu Oběd zdarma pro všechny, který se nedávno promítal v rámci festivalu Jeden svět, tvrdíte, že nepodmíněný příjem by nevedl ke ztrátě zájmu o práci. Co byste v případě jeho zavedení dělal vy?

To, co dělám nyní, tedy točil filmy. Měl bych ale větší existenční jistotu, a s ní i více možností se soustředit na to, co mě zajímá. Nemusel bych se každé dva roky strachovat při ucházení se o peníze na nový projekt, že je nezískám. Prostě by mi ubylo stresu. Ostatně filmařinu pro peníze stejně neděláte, obzvláště ne tu dokumentární.

Co bude s vaším účtem na Facebooku, až zemřete? Nezapomeňte ani na kryptoměny, právo je krátké

Vy jste nicméně vystudovaný ekonom...

Ano, studoval jsem v Linci, pak nastoupil do postgraduálního studia, to jsem však nedokončil, protože místo něj jsem se zaměřil na produkci tohoto filmu. Chtěl jsem zkrátka dělat něco populárnějšího, co by mohlo vejít do širšího povědomí a představit koncept základního příjmu, s nímž jsem se během studií seznámil, vícero lidem než jen několika akademikům.

Z ekonomického hlediska mi to přijde jako rozumný nápad a navíc mi evokuje Star Trek, jeden z mých oblíbených seriálů, kde je prezentována společnost s principy více či méně v souladu s myšlenkou základního příjmu. V 24. století, kdy se Star Trek odehrává, nemusí lidé k zajištění vlastní obživy pracovat. To ale neznamená, že by nepracovali k blahu společnosti a obohacení sama sebe, naopak. Peníze však nejsou tou jedinou motivací.

Jak je vlastně myšlenka základního příjmu v akademické sféře rozšířená?

Získává na popularitě, dokonce i v rámci ekonomie hlavního proudu a mezi analytiky Mezinárodního měnového fondu i Světové banky. Ti se k této ideji teď staví poměrně vstřícně, zejména v kontextu fungování rozvojových zemí, jakkoliv v 90. letech prosazovali zejména úsporná opatření.

Co se ale změnilo?

Myšlenka základního příjmu sama o sobě není nová, je známá po dlouhá léta. To ano, ale držela se jen v malém okruhu ekonomů. Jde ale také o to, že nabývá na popularitě mezi širší veřejností, která se o téma zajímá. Řada lidí si uvědomí, že je to ve skutečnosti rozumný krok, jenž vede k efektivnějšímu fungování hospodářství. Máte ekonomiku s lepší alokací zdrojů, řekla by část ekonomů. To je jeden z hlavních důvodů, proč tuto myšlenku podporuji.

Mezi ty další patří etický rozměr, a sice že základní příjem vnímám jako lidské právo. Bez tohoto opatření ve skutečnosti nemůžete mít opravdu humanistickou a liberální společnost. Jde také o to, aby lidé měli nárok na „dividendu“, na spravedlivý podíl z přírodního bohatství Země. To je třeba případ Aljašky, kde všichni občané dostávají podíl z příjmů státu z těžby ropy.



Čtěte pokračování článku na webu E15 >>>