Hamáček po grémiu: Jsme připraveni s ANO jednat, míč je na jejich straně

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček očekává, že hnutí ANO osloví ČSSD a přijde s nástinem podmínek pro znovuzahájení rozhovorů o vládě. Vyjednavače ANO pověřil obnovením rozhovorů výbor hnutí ve čtvrtek. Nabídku ANO by posoudilo předsednictvo socialistů, které by se pravděpodobně sešlo příští pátek, řekl novinářům Hamáček po dnešním jednání grémia strany. Hamáček nadále počítá s vnitrostranickým referendem, které by případnou koaliční dohodu mělo schválit.