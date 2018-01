Hlavatý z ANO, kvůli kterému se opakují senátní volby, má namále: v prvním kole prohrál se Sobotkou

Do druhého kola doplňovacích senátních voleb na Trutnovsku dnes postoupili favorizovaní Jan Sobotka (za STAN) a Jiří Hlavatý (za ANO). Starosta Vrchlabí Sobotka, který má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS, získal 33,51 procenta hlasů. Majitel královédvorské textilky Juta Hlavatý, kvůli němuž se volby konají, dostal 25,21 procenta hlasů. Volební účast byla pouze 22,9 procenta, vyplývá z údajů serveru volby.cz.

Loni byl Hlavatý díky preferenčním hlasům zvolen do sněmovny, čímž mu zanikl mandát senátora. Jeho samotného to překvapilo, prý chtěl zůstat členem horní komory parlamentu. Nechvalně pak proslul výroky, ve kterých mj. řekl, že za opakované volby nemůže on, ale voliči, kteří mu dali hlasy.

Celkem se v doplňovacích volbách v obvodu č. 39 ucházelo o funkci senátora devět kandidátů. Druhé kolo se uskuteční 12. a 13. ledna, ve stejném termínu jako první kolo voleb prezidentských.

K volebním urnám mohlo dnes přijít zhruba 110 000 oprávněných voličů. Nakonec bylo odevzdáno necelých 23 000 hlasů. Účast je tedy výrazně nižší než při minulých volbách v roce 2014, kdy v prvním kole odvolilo 39,55 procenta voličů. V druhém kole tehdy účast klesla na 17,87 procenta.