Hledání Míši zkomplikovaly tři věci. Šéf kriminálky promluvil o nejhorším případě svého života

„Kdybychom dostali šanci řešit ho znovu, postupovali bychom stejně. Jiný postup mě nenapadá. Udělali jsme opravdu maximum,“ přiznal v rozhovoru s MF DNES šéf ústeckých kriminalistů Martin Charvát. Policisté se domnívají, že děvče je po smrti. „Konkrétní informace, kde by tělo mohlo být, ale prostě nemáme. Hledáme, jak se říká, jehlu v kupce sena,“ doplnil.

Vyšetřovatelé se přiklonili k tomu, že zmizení dívenky má na svědomí partner její matky. Ota při výslechu ale nic nepřiznal a poté na konci ledna spáchal sebevraždu. Charvát hned věděl, že po této události bude „těžké, ne-li nemožné zjistit pravdu“. Mohl by případ dopadnout jinak, kdyby na podezřelého mohli policisté více zatlačit?

„Samozřejmě, že se nám stane, že zvýšíme hlas nebo praštíme do stolu. To by snad člověk ani nebyl normální, kdyby se mu to nestalo. Víc si ale dovolit nesmíme. To bychom celý, třeba dobře rozjetý případ, mohli shodit. Mohlo by se to proti nám otočit. I když neříkám, že by v některých specifických případech nemohla být nějaká forma určitého mírného nátlaku ku prospěchu věci. Ale třeba taky ne. Je to velmi subjektivní. Možná daleko víc by se nám ale hodila jiná věc,“ myslí si Charvát.

