Hrad kritizuje Babiše. Podle Mynáře má vést krizový štáb Hamáček, zdravotnictví to nezvládá | info.cz

„Ukazuje se, že ústřední krizový štáb by měl řídit ministr vnitra. Nejenže by to bylo dle zákona, bylo by to i správné řešení. Ministerstvo zdravotnictví má řadu úkolů, u kterých je náměstek Prymula velice potřebný. Tento rezort nedokázal za zboží v Číně zaplatit, čímž jsme ztratili tři dny. Je to škoda,“ říká Mynář.

Prezidentův kancléř skutečnost, že se z Číny nejspíš podaří dovézt větší množství ochranných pomůcek, připisuje na vrub především Zemanovi a jeho vztahům s Číňany. Nedávno kritizovaná „mise“ do Číny v podání Mynáře, Zemanova poradce Martina Nejedlého a šéfa Česko-čínské komory Jaroslava Tvrdíka měla údajně za úkol dořešit humanitární pomoc čínskému státu.

„Byli jsme s Nejedlým a Tvrdíkem za blázny, hazardéry a darebáky, ale díky tomu, že nás prezident poslal v únoru do Číny předat jim darovací smlouvu o humanitární pomoci a předali prezidentův dopis potvrzující jeho účast na summitu 17+1 (mezitím byla akce zrušena, pozn. red.), jsme teď zůstali ve hře. Tak to prostě je,“ dodává Mynář s tím, že na humanitární pomoci se podílely i některé české firmy, mimo jiné mladoboleslavská Škoda Auto a skupina PPF.

Ze současné vlády se kancléř staví především za Jana Hamáčka a také náměstka ministra zdravotnictví a současného šéfa krizového štábu Romana Prymulu. Kromě vyloženě Babišových lidí se ovšem „opřel“ i do ministerstva zahraničí, které podle něj nebylo schopné sehnat povolení pro střídání posádek v Rusku v případě vznikajícího leteckého mostu z Číny.

„To zařídil hlavně Martin Nejedlý, který za pomoci naší prezidentské kanceláře vyjednal v Moskvě potřebná víza. Ministerstvu zahraničí se třeba toto nedařilo,“ tvrdí Mynář. Podle něj je ovšem lichá myšlenka, že by zástupci Česka pomoc Číny vyměnili za nějaké ústupky. „Jsem si jistý, že je to založené díky tomu, že náš a čínský prezident jsou přátelé. Nehledejte v tom žádný kalkul,“ dodává.