Inovativní experiment, který se povedl. Umělá inteligence dokončila opus od Antonína Dvořáka | info.cz

Systém umělé inteligence pro komponování hudby od firmy AIVA Technologies, který v minulosti složil například skladbu pro symfonický orchestr v Lucembursku, si vzal na paškál Antonína Dvořáka. Nastudoval si jeho dílo a z rozepsaného fragmentu vznikla nová skladba o třech větách pojmenovaná AIVA / Antonín Dvořák: From the Future World op. 71. Zazněla v Praze, v Bruselu a uslyšíte ji i na Rock for People nebo v Rudolfinu.