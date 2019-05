Italský mramor i kůže z brazilského skotu. Dům ze Zimolovy kauzy je na prodej za 16 milionů | info.cz

Bývalý místopředseda ČSSD a jihočeský exhejtman Jiří Zimola je zřejmě lepší obchodník než politik. I když ho kauza nákupu údajně podezřele levného domu na Lipně za 4,7 milionu korun stála před dvěma lety funkci hejtmana, dům, o který v kauze šlo, by dnes mohl prodat s více než trojnásobným ziskem. Ukazuje to pohled do nabídky realitní kanceláře, která sousední a na pohled podobný dům prodává za výrazně vyšší cenu.

Vyplývá to alespoň z inzerátu, v němž svůj dům za necelých 16 milionů korun prodává další aktér celé kauzy, bývalý předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha.

Ten jako bývalý Zimolův podřízený (nemocnice patří kraji) koupil podle svých slov v roce 2015 v atraktivní lokalitě Slupečná u Lipna nad Vltavou pozemek k výstavbě domu. Vyšel ho údajně i se zasíťováním a přípravnými pracemi na 2,1 milionu korun. Protože ale rozloha 2800 metrů čtverečních byla pro něj prý příliš velká, nabídl svému známému, jihočeskému hejtmanovi Zimolovi a jeho tehdejšímu náměstkovi za ČSSD Slívovi, že parcelu rozdělí a kromě svého domu na ní postaví identické rekreační chalupy také jim.

Zimola i Slíva měli Bláhovi každý předat dvoumilionovou zálohu s tím, že zbytek doplatí po kolaudaci. Zimolův rekreační domek na Lipně měl stát (záleželo na vnitřním vybavení) celkem 4,7 milionu korun, Slívův o 200 tisíc méně. Jak jihočeský hejtman později uvedl, doplatek chtěl řešit formou hypotéky.

Fakt, že šéf představenstva Jihočeských nemocnic staví na Lipně rekreační domky i pro hejtmana a jeho náměstka se však na jaře 2017 dostal na veřejnost, když deník Blesk zveřejnil fotografie novostaveb. A Zimola měl najednou co vysvětlovat. Nejde totiž jen o to, že si nechal stavět domek od svého podřízeného. Zároveň vyšlo najevo, že Bláha jako šéf představenstva krajské společnosti Jihočeské nemocnice a zároveň ekonomický náměstek Nemocnice České Budějovice pobírá velice nadstandardní plat v celkové výši přes 600 tisíc korun měsíčně. To je výrazně více, než má se všemi náhradami například prezident republiky.

Opozice na krajském zastupitelstvu, zejména ODS, tak začala spekulovat o tom, že domek na Lipně má být částí jakési neoficiální dohody, z níž by profitoval jak Zimola, tak Bláha. Hejtman zařídí Bláhovi královský plat, z něhož ale půjdou nějaké „výhody“ i Zimolovi a Slívovi. A proč ne třeba formou stavby domků na Lipně?

Realitní kancléře oslovené médii navíc potvrdily, že na Lipně se podobné domky prodávají za výrazně vyšší ceny, obvykle přesahující šest milionů korun, a to i přesto, že stojí na menších pozemcích, než jaký si koupil Zimola. Někdejší hejtman ale taková tvrzení odmítl.

„Cena domku, kterou částečně platím ze svých úspor a částečně si na ni budu brát hypotéku, je cena tržní a v místě obvyklá. Není nijak podezřele nízká ani vysoká,“ uvedl na jaře 2017 Zimola na tiskové konferenci. Jeho názor pak potvrdil i audit, který nechal na všechny zmíněné domky zpracovat Martin Bláha a který vypracovaly auditorská firma NSG Morison audit a Ústav znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Právě na této škole pak našel Zimola shodou okolností zaměstnání.

Audit tehdy dospěl k závěru, že běžná cena domku, jaký si na Lipně pořídil hejtman, se pohybuje kolem 4,1 milionu korun, tedy níže, než za jakou ho koupil Zimola. Auditoři zároveň uvedli, že Zimolův podřízený a přítel Bláha mohl parcelu i domky zaplatit z příjmů svého podnikání, nemusel na to použít peníze z odměn šéfa představenstva jihočeských nemocnic.

Na audit se Zimola odkázal i nyní, když se jej INFO.CZ zeptalo, zda navzdory současnému Bláhovu inzerátu, trvá na tom, že dům kupoval za tržní cenu. Podle exhejtmana může být rozdíl způsobený cenou vnitřního vybavení. „Divné mi to nepřijde. Stejné auto si také můžete koupit za 500 tisíc nebo za dva miliony, podle toho, jaké vybavení tam máte,“ uvedl Zimola v reakci na dotaz redakce.

Kdysi Zimola na funkci hejtmana rezignoval, protože situace podle něj vyžadovala „jasné a chlapské řešení“. Fakt, že žádný trestný čin nespáchal, pak potvrdila i policie, která v únoru 2018 ve věci zastavila vyšetřování a nikoho neobvinila. „Teď už musí být každému jasné, že o nic nešlo. Byla to politická záležitost, která stála i za tím, že jsem skončil ve funkci hejtmana. Chtěl bych poděkovat policii za rychlé prověření celé věci," uvedl tehdy Zimola.

V únoru 2018 kandidoval na mimořádném sjezdu ČSSD na post stranického předsedy, byl ale poražen Janem Hamáčkem. Zimola se stal místopředsedou, na tuto funkci o osm měsíců později rezignoval s tím, že změna ve straně není možná a on se nechce zpronevěřovat svým cílům. I když Zimola už není hejtmanem, ani poslancem, i nadále zůstává předsedou jihočeské ČSSD.

Ani další aktér celé kauzy Martin Bláha ve své funkci nezůstal a odstoupil z čela společnosti Jihočeské nemocnice. Také on přitom označil celou kauzu za „politicky vykonstruovanou“. Po necelých dvou letech je však každopádně jasné, že ať už bylo pozadí nákupu a prodeje nemovitostí na Lipně jakékoliv, určitě to byl dobrý obchod. Nebo si to alespoň myslí sám Bláha. Jak se INFO.CZ podařilo zjistit z veřejných zdrojů, svou rekreační chalupu ve Slupečné, která je ze stavebního hlediska prakticky identická s tou Zimolovou, nabízí i s pozemkem za cenu 15 490 000 korun. Nemovitost prodává pod titulem „exkluzivně“ pražská realitní kancelář Svoboda & Williams.

INFO.CZ zkoušelo s dotazem, v čem spočívá rozdíl mezi tehdejší a dnešní cenou domů, oslovit i samotného Bláhu. Neúspěšně. Telefon ani po několika pokusech nezvedal.

Fakt, že se zřejmě nejedná o úplně přemrštěnou, nereálnou cenu, přitom potvrzuje i další inzerát stejné kanceláře, v němž se další, tentokrát ještě nedostavěný dům prodává s osmisetmetrovým pozemkem na Lipně za 15,9 milionu korun. Pokud by tedy exhejtman Zimola prodal teoreticky svůj dům za cenu, kterou požaduje jeho známý a lipenský soused Bláha, vydělal by za dva roky na prodeji domu přes 10 milionů korun.