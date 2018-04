Janoušek nemůže zpět do vězení, tvrdí posudek. Byl by prý v ohrožení života

Zdravotní stav odsouzeného lobbisty Romana Janouška podle posudku znalců neumožňuje, aby se vrátil do vězení. Pobytem za mřížemi by byl v ohrožení života. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Pražský městský soud, který bude rozhodovat o Janouškově žádosti o prominutí zbytku trestu, odmítl obsah posudku olomoucké fakultní nemocnice komentovat. Mluvčí instituce Markéta Puci pouze sdělila, že předseda senátu se rozhodl vyžádat si od znalců krátké doplnění.