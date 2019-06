„Je to útok na Česko!“ hájil se Babiš před poslanci. Obvinil z kampaně i Sorose | info.cz

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš začal krátce po 14. hodině před sněmovnou vysvětlovat svůj střet zájmů a návrh auditu Evropské komise. Odmítl, že by Česká republika měla vracet peníze, které holding získal. „Ten audit je velice pochybný. Považuji to za útok na Českou republiku, na zájmy České republiky, za destabilizaci České republiky,“ řekl Babiš. Podivil se, že média dokument zveřejnila, a zpochybnil způsob jeho doručení i jeho podobu.

"Byl poslán v papírové podobě, nikoliv elektronicky. Stálé zastoupení muselo zprávu naskenovat. Přišlo to bez průvodního dopisu a (audit) není nikým podepsán. Kdyby někdo zfalšoval hlavičku Evropské komise, dal tam nějaké číslo, tak by to klidně mohl být falzifikát," uvedl. Podle něj za "útokem" stojí "legendárně zkorumpovaná" nezisková organizace Transparency International (TI) a Pirátská strana.

Babiš vyjmenoval kolik TI získala v uplynulých letech peněz od státu a kolik od dalších neziskových organizací. Jmenoval mimo jiné i několik milionů korun od Open Society Fund, za nímž stál v minulosti investor George Soros. "Evropští auditoři opisovali od legendární zkorumpované neziskovky," řekl.

Babiš upozornil, že audit údajně připravovali i dva Češi a jeden Polák. S tím pak spojil svojí teorii, že může jít o útok na Visegrádskou čtyřku. "Nechci spekulovat, že je to útok na V4. Zrušili jsme s Orbánem kvóty. V4 je problém. Doufám, že to není tak, že je to útok na Visegrádskou čtyřku," doplnil.

Premiér opakovaně odmítl, že by kvůli němu či Agrofertu Česko mělo vrátit peníze. Naopak obvinil "tradiční demokratické strany", že kvůli chybám v udělování evropských dotací Česko muselo v minulosti vrátit 35 miliard korun. O dalších téměř 18 miliard korun země údajně přišla, když tyto peníze Evropská komise zmrazila.

Česko je země velkostatkářů Babišova střihu. Sklízíme dědictví komunismu