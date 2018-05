Jednomu zlomil nohu, druhé utopil. Soud poslal muže za týrání štěňat na rok do vězení

Jan Kořalka, který v Praze týral štěňata půjde na rok do vězení. Trest mu dnes potvrdil pražský městský soud, který zamítl mužovo odvolání. Jan Kořalka jedno ze štěňat utopil ve vaně a druhému zlomil nohu tak, že zvíře má trvalé následky. Týrání spáchal v době, kdy byl v podmínce za jiný trestný čin - konkrétně za to, že sebral své matce platební kartu a vyzvedával si z ní peníze.

„Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně. Obžalovanému se trest může zdát přísný a neadekvátní. Soud však konstatuje, že trest je přísný, ale nikoliv nepřiměřený. Proto bylo odvolání zamítnuto,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Felicia Hrušková.

Kořalka se k trestné činnosti přiznal, před soudem však dnes nevyjádřil žádnou lítost. Spíše mu vadilo, že o jeho případu informovala média. „Doznal jsem se, že jsem jednal špatně, že jsem to asi, teda asi určitě, měl řešit jinak. Ale nebyl tam u mě úmysl. V bulváru jsem psanej jako největší tyran. Nechci tady bejt posuzovanej, jako že jsem zavraždil psy,“ řekl s tím, že žádá o zmírnění trestu na podmíněný.

Státní zástupkyně s požadavkem nesouhlasila. Připomněla, že Kořalka byl v minulosti už desetkrát soudně trestán - mimo jiné za krádež, úvěrové podvody, výtržnictví, pomluvy nebo ohrožení mravnosti, takže jeho bezcitné chování vůči psům rozhodně nebylo pouhým vybočením z jinak řádného způsobu života.

Podle pravomocného verdiktu usmrtil Kořalka prvního ze psů loni v březnu v bytě v Praze 6. Štěně nechal ve vaně, kterou napustil studenou vodou. Z koupelny pak odešel a vrátil se až za desítky minut, když už bylo zvíře mrtvé. „Věděl, že pes - štěně se v hluboké studené vodě rychle podchladí, vysílí, a tedy utone, přičemž z celé události pořídil mobilním telefonem fotografie, které postupně zaslal své přítelkyni na mobil,“ stojí v rozsudku.

Jen o několik týdnů později Kořalka napadl na stejném místě i dalšího psa. Štěně potrestal za neposlušnost tak, že jím mrštil do vany, a způsobil mu tak tříštivou zlomeninu stehenní kosti levé zadní nohy. Zvíře muselo na operaci, po níž mu zůstala poraněná končetina o čtyři centimetry kratší než druhá, zdravá. Rentgen navíc odhalil starší, neléčenou zlomeninu.

Kořalka se tak dopustil dvojnásobného týrání zvířat, za což mu hrozilo šest měsíců až tři roky vězení. Verdikt mu vedle ročního odnětí svobody uložil také povinnost zaplatit bývalé přítelkyni 10 000 korun za způsobenou nemajetkovou újmu.

Podle Státní veterinární správy letos do května přibylo meziročně zhruba 30 procent podnětů veterinářům na podezření z týrání zvířat. Trestného činu týrání zvířete se dopustí ten, kdo týrá zvíře buď obzvlášť surovým či trýznivým způsobem, nebo na místě přístupném veřejnosti. V poslední době vzbudilo pozornost hned několik případů brutálního týrání psů. Před soudem stanul mladík z Prachatic, kterého při škrcení štěněte labradorského retrívra natočil jeho známý. Muž z Karvinska si zase vyslechl obvinění za to, že kopáním do břicha usmrtil několikaměsíčního sibiřského huskyho. Nedávno byl z týrání obviněn i mladík z Děčína, který ročního křížence údajně připravil o oko, zlomil mu čelist a vykopl zuby.