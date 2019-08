K české armádě míří dvacítka speciálních obrněných vozidel za dvě miliardy z nejmladší české zbrojovky | info.cz

Do kolika zemí dodáváte vojenskou techniku?

Primárně se soustředíme na Českou republiku. V zahraničí spolupracujeme s Excaliburem CSG nebo v rámci divize s Land Systems. Takže priorita je pro nás Česko a spolupráce v rámci skupiny CSG, ale zahraniční obchod napřímo neřešíme, jen skrze spolupracující společnosti, právě jako je Excalibur, který s tím má zkušenosti. Má to logiku, protože by byl nesmysl, abych já tady s pár desítkami zaměstnanců budoval ještě zahraniční obchod.

Tatra Defence Vehicle Tatra Defence Vehicle (TDV) patří do strojírenského holdingu Czechoslovak Group a sídlí v kopřivnickém průmyslovém areálu v blízkosti automobilky Tatra Trucks, s níž spolupracuje. I přes krátkou dobu existence je TDV prosperujícím podnikem, který se zaměřuje na moderní pozemní vojenskou techniku, dodává své produkty armádě a spolupracuje s významnými světovými zbrojařskými firmami. Její ambicí je stát se čímsi jako vrchním dodavatelem české armády.

Dá se říct, v kolika zemích „vaše“ Pandury, na jejichž základě celá zakázka pro českou armádu vzniká, vlastní jiné armády?

Ony nejsou až tak naše, my jsme jen držitelem licence na Pandury. Máme ovšem v rámci ní povoleno vyrábět vozidla pro jiné trhy a teď se nám, respektive spolupracující firmě, povedlo získat velkou zakázku obrněných vozidel Pandur II do Indonésie, takže aktuálně míříme na tento trh. Ve výrobní hale už nám tři vozidla stojí. A samozřejmě jsou v jednání další země, kam bychom rádi dodávali, ale jaké, to je zatím obchodní tajemství.

Teď právě končí testovací období pro dva speciální obrněné vozy typu Pandur - spojovací a velitelský model - určené pro českou armádu. Jak dlouho takové testy trvají, co vše se při nich ověřuje a jak dopadly?

Začali jsme už na přelomu roku podnikovými zkouškami. Tuším někdy v listopadu. Jakmile zkoušky skončily, následovaly kontrolní zkoušky, což už běží pod dohledem státních institucí. Znamená to, že probíhá oficiální posouzení, zda vozidlo splňuje technické požadavky dané armádou. To jsme dokončili teď v červnu se stanoviskem „vše vyhovující“. Většina systémů fungovala na jedničku s hvězdičkou, dolaďovali jsme jen detaily. Na začátku září skončí poslední fáze testů. Jakmile ty se vyhodnotí, což by mělo během září být, tak můžeme spustit výrobu.

O kolik vozů jde celkem?

Čtyři vozidla už máme vyrobená: dvě spojovací a dvě velitelská. V každém je místo pro dva operátory, řidiče a velitele, jinak tyto vozy převáží špičkovou techniku tam, kam je třeba, nejde o bojové vozidlo. V kontraktu je celkem dvacet vozidel, takže zbývajících šestnáct začneme vyrábět hned, jakmile dostaneme zelenou v závěrečných testech.

Nečekáme ale žádné zásadní problémy, takže už máme vyrobené korby. Tam by neměly vzniknout žádné změny, vzhledem k tomu, že je to záležitost primární ochrany posádky a výbuchová zkouška již úspěšně proběhla. Korba odolala. Fakticky tu korbu už nemůžeme nijak dramaticky modifikovat, ani k tomu není důvod.

Začali jsme také s výrobou komponentů, kde stejně jako u korby nepředpokládáme žádné změny. Jediné, co jsme pozastavili, je kompletace celých vozidel, protože mohou být některé ty speciální systémy modifikovány. Přeci jen jde o dva modely vozidel, které jsou nabité špičkovou technologií a armáda může vznést ještě požadavky, že něco by přeci jen vyhovovalo jinak. Což se stává.

Celá zakázka by tedy měla být k předání kdy?

Ona má dílčí plnění. Letos bychom předali první čtyři vozidla, vždy dvě a dvě, a v průběhu příštího roku jsme schopni dodat zbývajících šestnáct.

Musí i u nich také ještě probíhat nějaké testy?

Ne. V září bude dokončena schvalovací procedura a pak už následuje jen předávání vozidel.

Kolik má společnost TDV zaměstnanců a jaké profese se u vás uplatňují především?

Aktuálně máme třiaosmdesát zaměstnanců a máme také část externích spolupracovníků, které si najímáme na specifické projekty. Také máme agenturní zaměstnance, které můžeme použít.

Co se týče skladby zaměstnanců, tak jsme hodně vývojářská firma, takže dělníků máme méně než technicko-hospodářských pracovníků. Třeba na našem vývojovém oddělení pracuje třináct konstruktérů a já bych tam nejraději viděl patnáct lidí. Rád bych tuto skupinu posílil, protože máme před sebou projekt Titus a práce je dost.

U toho se zastavme: kde se takový vývojář pro obrněná vozidla bere? To je přeci něco natolik specifického…

Snažím se vždycky, aby byly týmy zkombinované z několika starších zkušených lidí, a většího týmu mladých kluků, kteří mají teprve kariéru před sebou. Funguje to pak tak, že mladí se učí od seniorních návrhářů a konstruktérů a postupně získávají své vlastní zkušenosti.

Staří umí řemeslo a mladí nosí nápady?

To se tak říct nedá. Díky tomu, že máme licenční výrobu, tak máme fakticky podporu firem GDELS (General Dynamics European Land Systems) a Nexter. Tím pádem velká část konstrukce byla již vytvořena v těchto firmách. Na druhou stranu třeba na Pandurech děláme velké modifikace a vlastně jsou to zcela předělané verze.Samozřejmě má to stejný strojový spodek, ale ta nástavba je úplně nová. Na první pohled to vypadá velmi podobně, protože ten základní tvar se musí zachovat. Nicméně byla zásadně vylepšena protiminová ochrana, má to lepší balistickou ochranu, moderní elektroniku... Je to prostě celé takový jezdící počítač. Má to třeba desetimetrový výsuvný stožár, takže v podvozku je i kvůli tomu zabudovaná hydraulika, která stabilizuje vůz.

Bude armádě stačit těchto dvacet speciálních vozidel, nebo už existuje výhled na další zakázku?

Existuje, ale tam už se přechází na platformu Titus. Počítá se s tím, že dodáme část vozidel Pandur ve verzi spojovací a velitelská. A v programu jsou i na platformě Titus také spojovací a velitelská vozidla.

Jakou mají vlastně Pandury záruku? Pokud se tedy nestřetnou s Fabií na dálnici...

Ty starší, které jsme ještě nevyráběli my, ale česká armáda je kupovala odjinud – a mimochodem za kus dráž než je dodáváme nyní my – tak jsou již po záruce. A nacházejí se v období, kdy by se měla zvažovat už nějaká modernizace nebo generální oprava. Ta vozidla už jsou totiž deset let v provozu a vezměte si, jak rychle se za tu dobu vyvinul systém moderních technologií a softwaru.

No a co se týče těch havarovaných Pandurů u Tábora... No. Samozřejmě jsme je taky opravovali. A zastavil bych se u toho. Média se smála, že jedno malé auto dokáže zničit tolik tanků. Jenže je třeba si uvědomit, že ten stroj je pancíř. Ta vozidla nemají žádné deformační zóny, jak jsme zvyklí u normálních aut. Kdyby to bylo ve válce, tank malé auto normálně přejede a převálcuje a jemu samotnému se vůbec nic nestane. Prostě by auto sešrotoval včetně té ženy a dítěte uvnitř. Paradoxní je, že tím, že jí zachránili život, když se řidič snažil autu vyhnout, tak celá havárie nastala.

Vzhledem k neexistujícím deformačním zónám na sebe narazily pancíře a sám pancíř je velmi křehký. A jakmile praskne korba, tak se už nedá nijak svařit. Musí se celá korba vyměnit, protože jinak nejste schopna garantovat potřebný stupeň balistické ochrany a navíc je to vozidlo plovoucí, tam nemůžete riskovat, že do něj svárem někde poteče. To se prostě musí udělat komplet znovu. Nikdy nevíte, co to třeba udělá při chemickém útoku, zda se nehnuly při nehodě filtry, a nelze riskovat životy vojáků uvnitř, že se to ukáže až v boji v terénu, že filtry nejsou plně funkční. Schytali jsme také kritiku, že oprava trvala dlouho. Jenže my museli čekat rok na rozhodnutí armády, zda půjde do plné opravy nebo poloviční s tím, že ta vozidla už nebudou moci plnit všechno to, co měla. Teprve když rozhodnutí padlo, tak jsme mohli začít s opravou. Takže tolik k Pandurům na dálnici a mýtům okolo nich.

Koho považujete za svého největšího konkurenta?

V Česku nikoho takového nemáme, ale celosvětově je jich celá řada. Na druhou stranu my jsme se spojili opravdu se silnými partnery. Například na projekt osmikolového bojového vozidla jsme se spojili s americkou firmou GLEDS, což je jedna z největších zbrojovek na světě. A pro výrobu šestikolového obrněného vozidla jsme se spojili s firmou Nexter a Tatra Kopřivnice.

Existujete teprve tři roky a předpokládám, že ve finančním plnění ta velká zakázka dvaceti vozidel teprve bude postupně nabíhat, spolu s tím, jak budete vozy dodávat. Z čeho jste žili doposud?

Když to řeknu zjednodušeně tak v začátcích jsme dělali opravy staré techniky. Dělali jsme tu například tanky T 72. Současnost firmy jsou Pandury a budoucnost leží v již zmíněném programu Titus.

Podnik TDV vznikl jako nová výrobní kapacita v rámci holdingu Czechoslovak Group. Proč vlastně?

TDV vznikla jako zcela nová společnost na zelené louce především kvůli nedostatečným výrobním kapacitám zbrojního průmyslu v Česku. Musíme si uvědomit, že většina výroby vojenské techniky se politickým rozhodnutím po druhé světové válce přesunula na Slovensko, v Česku zůstalo jen několik výrobních prostor a probíhal tu především vývoj. Po roce 1989 došlo k útlumu zbrojní výroby i exportu, a tak ani nevznikla potřeba rozšiřovat výrobní kapacity v Česku. To se ovšem v posledních letech změnilo. Navíc nastala doba, kdy u starší vojenské techniky končí životnost a už se také vyčerpaly možnosti její modernizace, musí tedy ke slovu přijít technika nová.

A s tím souvisí i role TDV v rámci holdingu. Například Excalibur Army se historicky zaměřoval na opravy a také modernizace již existující a osvědčené pozemní vojenské techniky, což zcela naplňovalo jeho kapacity. Potřeba nových projektů a spolupráce se zahraničními výrobci obranných technologií přinesla potřebu výrobní i vývojové kapacity rozšířit. Proto vznikl podnik TDV, který ovšem nestojí samostatně, samozřejmě máme synergické vztahy s dalšími podniky holdingu a spolupracuje s nimi na mnoha projektech. Dnes se z velké části věnujeme vedle výroby i vývoji nové kolové obrněné techniky, ta představuje naši budoucnost.

Jak si stojíte finančně a jaké jsou výhledy na hospodářské výsledky v příštím roce?

Na počátku do toho rodina Strnadova samozřejmě hodně nainvestovala. Bylo to přes sto milionů korun, aby se firma vůbec rozjela. Nabírali se zaměstnanci, investovalo se. Do zisku jsme se ovšem dostali už v loňském roce, kdy jsme dosáhli velice dobrých výsledků – EBIDTA je přes padesát milionů korun a tržby byly kolem 340 milionů korun. To považuji za slušný výsledek hospodaření. Čili jsme po třech letech z nuly na zisku. A to přesto, že první fakturace od české armády proběhne až v příštím roce. Doposud jsme dělali v podstatě jen servis nebo podporu životního cyklu vojenských vozidel, teď odbavíme Pandury a hned poté se soustředíme na obří objednávku 62 obrněných vozidel na platformě Titus.

Pokud vím, tak kromě toho nabízíte i lehká bojová vozidla řady Gepard. O co jde?

Ta jsou určena pro použití u speciálních a výsadkových jednotek a mají potenciál nahradit dosluhující verze vozů Land Rover Defender 110 a 130 v české armádě. Základem novinky je osvědčený podvozek Toyota Land Cruiser řady 70, který nabízí mnohem větší potenciál a výkony než původní defender, který se už navíc nevyrábí. Integrátorem projektu je společnost Dajbych, my jsme pro projekt vyvinuli a provádíme montáž speciálních konzol, držáků a lafet pro předepsanou výzbroj a výstroj, Excalibur Army má zase například elektroinstalaci a výrobu i montáž ochranných prvků.