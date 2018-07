Kauza H-Sytem: Do vyřešení sporu se nikdo nebude muset stěhovat, slíbil konkurzní správce

Správce konkurzní podstaty Josef Monsport podle senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL) přislíbil, že do vyřešení případu nebude vystěhovávat z Horoměřic žádného z klientů H-Systemu. Novinářům to řekl po schůzce Monsporta se zástupci bytového družstva Svatopluk, při které v Hrzánském paláci působil jako mediátor premiér Andrej Babiš (ANO). Svatopluk a konkurzní správce by se měli během srpna domluvit na ústavu, který by ocenil nemovitosti v Horoměřicích.

Před panem premiérem pan Monsport řekl, že do vyřešení případu nebude nikoho z Horoměřic stěhovat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se do měsíce mají stěhovat, nebude uplatňovat," uvedl Čunek. Během srpna by se mělo bytové družstvo s Monsportem dohodnout na tom, jaký znalecký ústav, jakým způsobem a k jakému datu bude bytové domy a pozemky oceňovat.

Babiš v rozhovoru s deníkem Právo uvedl, že je třeba postupovat v souladu se zákonem, "můžeme se ale snažit přesvědčit obě strany, aby svá stanoviska sblížily". Předseda vlády si prý nedovede představit, že by policie lidi z problémových bytů v Horoměřicích vyváděla "na dlažbu", to by považoval za "absurdní a skandální".

Podle Babiše je potřebná stížnost k Ústavnímu soudu (ÚS), která by mohla pro bývalé klienty H-Systemu čelící hrozbě vystěhování získat čas. Družstvo Svatopluk avizovalo, že nejspíše ve druhé polovině týdne takovouto stížnost podá. ÚS by pak mohl vykonatelnost rozhodnutí NS odložit.

Asi stovka obyvatel Horoměřic v bytech družstva Svatopluk tvoří jen část lidí, kteří s krachem H-Systemu přišli v součtu skoro o miliardu korun. Konkurzní správce Monsport má podle NS právo zpeněžit horoměřické byty ve prospěch všech věřitelů. "Pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde," uvedl Monsport.

Žalobu správce v minulosti soudy zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS ale nyní dospěl k závěru, že nájemní smlouvy mezi družstvem Svatopluk a obyvateli bytů jsou neplatné, protože družstvo pokračovalo ve stavbě na pozemcích H-Systemu a investovalo do cizího majetku.