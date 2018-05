Kauza Nečesaný: Není vinný, prohlásil soudce v případě pokusu o vraždu kadeřnice

„S rozsudkem nesouhlasím. Domnívám se, že rozhodnutí vrchního soudu a jeho právní názor nalézací (krajský) soud nesplnil. Využila jsem svého práva a do protokolu podala odvolání. Ve věci bude rozhodovat Vrchní soud v Praze,“ řekla novinářům Faltusová. V závěrečné řeči navrhla Nečesaného potrestat třináctiletým vězením.

„Navrhla jsem znovu uznat obžalovaného na vinu a uložit mu shodný trest, tak jak již byl předchozím senátem krajského soudu uložen. Jsem přesvědčena o tom, že provedené důkazy svědčí na vinu obžalovaného,“ dodala Faltusová. Odmítla kritiku práce kriminalistů, kterou dnes v závěrečných řečech zmiňovala obhajoba. "Jeden z odstavců rozhodnutí vrchního soudu hovoří o tom, že k žádné manipulaci s důkazy nedošlo," řekla.

Předseda senátu Miroslav Mjartan v odůvodnění rozsudku uvedl, že jsou-li pochybnosti o vině obžalovaného, musí soud rozhodnout podle zásady in dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve prospěch obviněného. Podle krajského soudu zásadní důkazy, na kterých staví obžaloba, nejsou neotřesitelné. Výpověď poškozené, která Lukáše Nečesaného opakovaně před soudem označila za pachatele, je prý zpochybněna znalci, podle kterých trpěla amnézií. Zásadní výpovědí ve prospěch obžalovaného je podle soudu i výpověď svědkyně, která připustila, že se v místě činu mohla v kritickou dobu pohybovat ještě jiná osoba.

Krajský soud rozhodl stejně jako loni. Loni ovšem tento verdikt po odvolání státní zástupkyně zrušil vrchní soud. Ten jako odvolací soud dospěl k názoru, že Mjartanův senát se příliš držel právního názoru Nejvyššího soudu (NS) a měl by respektovat právní názor NS jen v otázce výše trestu či právní kvalifikace, nikoli v otázce hodnocení důkazů. Nejvyšší soud se věcí zabýval v důsledku předchozího dovolání.

Podle spisu mladík ženu napadl 21. února 2013 těsně před koncem pracovní doby. Kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a víc než 10.000 korun z tržby a peněženky, uváděla obžaloba. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Původní senát krajského soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek podruhé uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud, který o věci rozhodoval v rámci dovolání, ale rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesanému následně v dubnu 2016 uložil opět 13 let, odvolací vrchní soud rozsudek potvrdil. Po dovolání v prosinci 2016 Nejvyšší soud trest Nečesanému přerušil a oznámil, že předchozí rozsudek zrušil. Počtvrté, již pod novým senátem, hradecký soud Nečesaného pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby. Proti tomuto rozsudku se odvolala státní zástupkyně.