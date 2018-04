Kde se stala chyba? Nový dálniční most musejí zbourat a postavit celý znovu

Rozestavěný most na budovaném úseku dálnice D7 u Postoloprt na Lounsku musí být kvůli chybě v konstrukci zbourán. Uvedl to dnes server E-Lounsko.cz. Dokončení úseku dálnice to ale podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) neoddálí. Chybu udělala podle ŘSD firma, která most stavěla, takže tato společnost zaplatí i bourání a opětovné postavení mostu.