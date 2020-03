Kdo v Česku utrácí poslední rok nejvíc za politickou reklamu na Facebooku? Babiš je až čtvrtý | info.cz

Přestože se může zdát, že hegemonem české části Facebooku je – co se týče politických reklam – premiér Andrej Babiš a jeho hnutí ANO, rozhodně tomu tak není v případě vydaných částek. Marketingový tým za poslední rok zaplatil za reklamu na největší sociální síti světa zhruba 1,3 milionu korun, což ho řadí až na čtvrté místo, ukazují data Facebooku .

Celkovým vítězem v utrácení za politickou reklamu na Facebooku je za poslední rok poněkud paradoxně Babišův koaliční partner – ČSSD. Stranu Jana Hamáčka stálo promování jednotlivých příspěvků za poslední rok zhruba 1,7 milionu korun. V tomto případě tak opět platí úměra, že volební preference se rozhodně neodvíjí od výše marketingových rozpočtů na sociálních sítích.

Sociální demokracii následuje poněkud Evropský parlament jen s o něco málo nižším rozpočtem. Hned za něj se řadí jeden z úhlavních Babišových nepřátel – Milion chvilek pro demokracii. Spolek, který je schopen svolat statisícové demonstrace proti současné vládě, utratil za poslední rok na sociální síti téměř 1,5 milionu korun. Až za skupinou Mikuláše Mináře a jeho přátel je právě Andrej Babiš.

Z opozičních politiků nejvíc utrácí Petr Fiala a jeho ODS. Za rok to je zhruba milion korun, přičemž intenzita nakupování reklamy v posledních týdnech roste. Pokud se podíváme na posledních 90 dní, tak je Fiala jasnou jedničkou politické reklamy, alespoň pokud jde o výdaje. Podobně utrácí i Piráti, ostatní strany za nimi silně zaostávají o stovky tisíc korun.

Žebříček výdajů na politickou, volební a sociální reklamu:

1. ČSSD

2. Evropský parlament

3. Milion chvilek pro demokracii

4. Andrej Babiš

5. Welcome to the Jungle Česko (kariérní portál)

6. Evropská komise

7. KDU-ČSL

8. Info.cz

9. Možnost volby (projekt americké ambasády a agentury Konektor)

10. Starostové a nezávislí