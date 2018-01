Koalice proti Hlavatému: Kandidáti chtějí v Senátu radši Sobotku než hubatého továrníka

Vrchlabský starosta Jan Sobotka (za STAN), který v prvním kole doplňovacích voleb do Senátu na Trutnovsku získal nejvíce hlasů (33,5 pct) a s továrníkem Jiřím Hlavatým (za ANO) postupuje do druhého kola, získal podporu už od tří neúspěšných kandidátů.

Kromě Kláry Sovová (NEI) a Jaroslava Dvorského (za Piráty), kteří získali dohromady přes 20 procent hlasů, Sobotku podpoří i kandidátka Občanské demokratické aliance Blanka Horáková. „Osobně podpořím starostu Vrchlabí Jana Sobotku, protože to je člověk, který nezklamal, a myslím si, že si důvěru zaslouží,“ řekla dnes ČTK Horáková, jež získala dvě procenta hlasů.

Pro Hlavatého tak návrat do Senátu zatím vypadá bledě. Loni byl šéf textilní společnosti Juta díky preferenčním hlasům zvolen do sněmovny, čímž mu zanikl mandát senátora. Jeho samotného to překvapilo, prý chtěl zůstat členem horní komory parlamentu. Nechvalně pak proslul výroky, ve kterých mj. řekl, že za opakované volby nemůže on, ale voliči, kteří mu dali hlasy.

V doplňovacích volbách do Senátu na Trutnovsku a v několika obcích Náchodska se utkalo devět kandidátů. Volby se konaly kvůli Hlavatému, který byl v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu proto automaticky zanikl. Hlavatý pak oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu a poslaneckého mandátu se vzdal. Sobotka, který kandidoval za STAN s podporou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, získal 7615 hlasů, tedy 33,5 procenta hlasů a kandidát ANO Jiří Hlavatý obdržel 5728 hlasů, to je 25,2 procenta. Rozhodlo o tom 22.718 platných hlasů.

Majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová, která kandidovala za Nezávislou iniciativu, získala 11,9 procenta hlasů, nezávislý kandidát s podporou Pirátů Jaroslav Dvorský obdržel 10,6 procent, kandidátka KSČM s podporou Strany přátel občanů Iva Řezníčková dostala 7,1 procenta hlasů, Karel Šklíba za ČSSD 5,7 procenta, Blanka Horáková za ODA dvě procenta, kandidátka SPD Luďka Tomešová 3,3 procenta hlasů a nezávislá Terezie Holovská 0,7 procenta hlasů.

Volební účast byla nízká, ze 110.000 oprávněných voličů přišlo 22,9 procenta. „V pondělí předloží Český statistický úřad (ČSÚ) výsledky voleb Státní volební komisi. Druhé kolo doplňovacích senátních voleb bude v pátek 12. a v sobotu 13. ledna,“ uvedl místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Ve druhém kole by se mohlo doplňovacích voleb do Senátu zúčastnit podstatně více lidí, protože se konají souběžně s prezidentskými, při kterých se očekává účast přes 50 procent.