Kvitová mezi figuranty poznala muže, který ji přepadl. Případ má jít v příštích týdnech k soudu

Návrh na obžalobu dvaatřicetiletého muže podezřelého z předloňského útoku na tenistku Petru Kvitovou v jejím bytě v Prostějově chce policie podat do konce července. V případě odsouzení útočníkovi hrozí až dvanáctileté vězení. ČTK to řekla mluvčí Policejního prezidia Ivana Nguyenová. Muži z Prostějovska bylo už v květnu sděleno obvinění pro trestný čin vydírání a prostějovským okresním soudem byl vzat do vazby. Podle deníku Právo Kvitová tento týden poznala a jednoznačně označila pachatele mezi figuranty, které jí kriminalisté ukázali.