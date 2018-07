Maláčová dorazila do Lán na schůzku s prezidentem. Mluvit mají o prioritách ministerstva práce

Kandidátka na ministryni práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dorazila dnes odpoledne do Lán na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident s ní chce mluvit o jejích prioritách na ministerstvu, podobně se v minulosti setkával i s jinými kandidáty na ministry. Hrad už dříve oznámil, že jmenování Maláčové do funkce by se mělo uskutečnit 30. července.