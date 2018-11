Marné vyhlídky opozice. Co by se muselo stát, aby Babiš nebyl premiérem?

Premiér Andrej Babiš opět odmítl, že by v důsledku kauzy Čapí hnízdo a informací o údajném únosu svého syna, odstoupil. Pokud by se opozici navzdory očekávání podařilo v pátek vyslovit kabinetu nedůvěru, má Babiš příslib svého spojence, prezidenta Miloše Zemana, který by ho sestavením vlády pověřil znovu. Co by se muselo stát, aby političtí oponenti opětovnému jmenování Babiše premiérem zabránili?