Mašínová, Remek nebo Helena Suková. Podívejte se, koho senátoři navrhují na vyznamenání

"Mezi navrhované tradičně patří vědci, lékaři, umělci a váleční veteráni. Senátní podvýbor pro státní vyznamenání doporučil vyznamenat 27 adeptů, což je o jednoho víc než loni, kdy prezident Miloš Zeman vyhověl čtyřem senátním návrhům," uvedla tisková tajemnice horní komory Eva Davidová.

Mašínová je nominována na medaili Za zásluhy. V dětském věku zažila pronásledování svého otce Josefa Mašína, který byl členem protifašistické odbojové skupiny Tři králové a byl nacisty popraven. Po emigraci svých bratrů, kteří se zbraní v ruce bojovali proti komunistickému režimu, byla na několik měsíců uvězněna a komunisty celoživotně perzekvována. Serveru iDnes.cz řekla, že by si od Zemana vyznamenání nikdy nevzala. "Takové individuum, co nás cpe na východ, do Kremlu, Číňanům, je podle mě nedůvěryhodné a nebezpečné," zdůvodnila serveru, proč by od současného českého prezidenta žádné vyznamenání nepřijala.

Bývalý europoslanec KSČM a velvyslanec v Moskvě Vladimír Remek byl navržen na Řád bílého lva. Je jediným českým i československým kosmonautem, cestu do vesmíru podnikl v roce 1978. Suková je bývalou ženskou světovou jedničkou ve čtyřhře, spolu s Janou Novotnou vybojovala stříbro na olympiádách v Soulu a Atlantě.

Mezi senátní kandidáty na vyznamenání patří režisér Jiří Svoboda, hudební skladatel a pedagog Vadim Petrov, baletka a čtyřnásobná držitelka ceny Thálie Tereza Podařilová, sbormistr Jiří Chvála, operní pěvkyně Eva Děpoltová. Z vědců a lékařů byli navrženi neurochirurg Eduard Zvěřina, průkopník neonatologické péče Miloš Velemínský, zakladatel oboru intenzivní metabolické péče Zdeněk Zadák, radiolog Boris Kreuzberg a vedoucí Centra kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice Renata Cífková.

Z odbojářů a válečných veteránů byli nominováni účastník Slovenského národního povstání Petr Bachrach, plukovníci Oldřich Vladař a Vladimír Košan nebo příslušník Svobodovy armády Pavel Tarnavský. Ocenění by mohli získat Marie Šupíková a Pavel Horešovský, kteří jako děti přežili vyhlazení Lidic, nebo Zdenka Fantlová - Ehrlich, která přežila několik nacistických koncentračních táborů včetně Osvětimi.

Vyznamenáni by mohli být také historik Miloš Stehlík, archeolog Radomír Pleiner, první rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha, sklář René Roubíček, výzkumník v oblasti zpracování kůže Karel Kolomazník, duchovní Josef Peksa, který pomáhal krajanům v Austrálii, a zakladatel sdružení na pomoc seniorům Život 90 Jan Lorman.