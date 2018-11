Migrace je strašák, věcná debata o ní je v ČR nemožná, zaznělo na diskusi o solidaritě a bezpečnosti

„V roce 2017 se to ve mně zlomilo a řekla jsem si, že se musím jet podívat, v jaké situaci se nacházejí děti v uprchlických táborech,“ řekla na úvod diskuse věnované bezpečnosti a solidaritě, která proběhla nedávno, česká europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Politička se letos v září dostala do pozornosti médií a také vlády kvůli svému návrhu, aby Česko přijalo pět desítek dětí, které se nyní nacházejí jakéhokoliv doprovodu v uprchlických táborech v Řecku. S návrhem však narazila zejména u premiéra Andreje Babiše, který tehdy přijetí dětí tehdy odmítl a trval na tom, že je potřeba v těchto případech pomáhat přímo na místě.

Šojdrová se proto v minulých týdnech vypravila do Řecka, aby její plán získal konkrétní obrysy. Zjištěné výsledky chce v příštích dnech znovu přednést premiérovi a také ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD). Datum schůzky zatím nebyl potvrzen.

„Reakce politiků (na kauzu přijetí syrských „sirotků“; pozn. red.) mě nepřekvapila. Migrace se stala strašákem, s nímž politici neustále pohybují, abychom se nepřestali bát. Vést věcnou diskusi na toto téma je velmi obtížné,“ řekl k tomu vysokoškolský profesor a filosof Jan Sokol. „Bezpečnost je také hodnota a politici by ji měli zajišťovat, v tom se s nimi shodnu. Ale neustále strašení je špatné znamení. Znamená to, že politici chtějí lidi neustále ovládat,“ dodal k tomu v průběhu debaty, kterou INFO.CZ živě streamovalo.

Sokol je přesvědčen, že v diskusi o migraci, která v Evropě vypukla v roce 2015, by mělo zaznívat více detailů o tom, kdo na kontinent skutečně přichází. „Mělo by se více rozebrat, kdo je mezi uprchlíky. To přece nejsou jen muslimové,“ uvedl filosof.

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek zdůraznil, že v české společnosti v souvislosti s migrační krizí převládají emoce a ne rozum. Diskuse je díky tomu příliš vyhrocená, dodal. „Nemyslím si ale, že jsme v tomto odlišní než jiné národy v Evropě. Jen se nám tu sešli na klíčových místech politici, kteří na tuto kartu vsadili svou politickou budoucnost,“ vysvětlil Rozumek.

Využívání strachu jako nástroje strachu je podle ředitelky Mezinárodního republikánského institutu (IRI) Miriam Lexmann znak totalitních společností. V migrační krizi a v tom, jak se v ní v Česku a na Slovensku postavili někteří politici, se tomu do značné míry podobá. „Strach ve společnosti vidíme jako největší nebezpečí tomu, aby se mohla vést odborná diskuse,“ uvedla ve druhé části diskuse, která se věnovala tématu manipulace s informacemi.

„Diskuse v ČR o migraci byla od začátku černobílá a i ode mě jako komentátorky se očekávalo, že budu hájit jednu, nebo druhou stranu. Nikoho vlastně ani tolik nezajímalo, jak je to doopravdy,“ zdůraznila novinářka pracující pro Hlídacípes.org Tereza Engelová. V roce 2015, kdy do Evropy začaly přicházet silné vlny migrantů, žila v blízkosti syrských hranic.

Podle Engelové bylo velkou chybou, že v debatách v médiích chyběli odborníci, kteří se v problematice skutečné orientují. „Měli se také zvát lidi, kteří v Česku už azyl získali. Měli říkat, jak se tady cítí a také, s čím se tu potýkají. Nyní se to špatně dohání“.

„Drtivá většina politiků v ČR zaujala proti uprchlíkům naprosto jednoznačný pohled a média nemají šanci to nějak prorazit,“ souhlasil s ní analytik INFO.CZ Pavel Novotný.

Celou diskusi moderovala Veronika Sedláčková a kromě citovaných panelistů v ní vystoupil ještě ředitel analytické společnosti Semantic Visions František Vrábel a zakladatel iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko.