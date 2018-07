Ministerstvo školství: Kvalitu závěrečných prací musí zajistit vysoké školy

Většina vysokých škol využívá v posledním desetiletí antiplagiátorské softwary, které je upozorní na shodující se pasáže textů. O tom, zda jde o plagiáty nebo nesprávně uvedené citace, ale i tak vždy musí rozhodnout odborník, který práci posuzuje. Jednotlivým excesům tak podle ministerstva nelze zabránit.

Konkrétní osoby, které za podobu závěrečných prací odpovídají, určují vnitřní předpisy jednotlivých škol. Vedle členů zkušební komise pro státní zkoušky to bývají vedoucí práce, školitelé, konzultanti a oponenti.

Debatu o kvalitě závěrečných prací otevřelo podezření z plagiátorství bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a bývalého ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kteří kvůli tomu rezignovali. Česká televize pak v úterý upozornila také na nesrovnalosti v diplomové práci ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), který v ní údajně neuvádí zdroje u některých pasáží převzatých z knih.

Na některých školách se stále občas vyskytují případy, kdy se oponent práci příliš nevěnuje, ať už z důvodů časových, nebo třeba kvůli úplatku. Podle zdrojů z ministerstva to ukazuje na špatnou kvalitu části vysokých škol v ČR, které jsou autonomní a brání se zasahování státu do svých kompetencí. Podle zástupců České konference rektorů (ČKR) je podezření z opisování vždy selháním jednotlivců, kteří porušili pravidla vysokoškolského studia a škodí pověsti vysokoškolského prostředí v ČR.

Vysoké školy mají podle ČKR v současné době zavedena opatření, která mají vyloučit jakékoliv pokusy o opisování a podvádění, podobně jako je tomu běžně na univerzitách v jiných evropských zemích. Protokol z kontroly práce v systému využívají k hodnocení práce její vedoucí i oponent, uvedla ČKR ve svém prohlášení. Malá, Krčál i Metnar odevzdali své práce v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru.

Oponentkou zpochybňované Krčálovy práce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) byla Libuše Mazánková, která byla zároveň vedoucí o rok starší bakalářské práce Marie Doležalové, uvedl minulý týden mluvčí školy Jan Malý. Právě s ní se Krčálův text částečně shoduje. Podle Malého Mazánková není a nebyla zaměstnankyní UTB.

Vedoucí Metnarovy diplomové práce, nyní místostarostka Příbora Dana Forišková (KDU-ČSL), serveru iDNES.cz řekla, že pokud se Metnarovo pochybení prokáže, měl by rezignovat. Forišková uvedla, že vždy upozorňovala studenty na nutnost uvést zdroj. "Vedla jsem několik prací jak na Vysoké škole báňské, tak na Ostravské univerzitě a když jsem přišla na to, že student něco opsal, tak jsem ho na to upozornila. Ale nemusíte na všechno přijít," řekla serveru.

Zpětné kontroly obhájených prací z minulosti školy nyní nechystají, protože už udělený diplom podle novely vysokoškolského zákona z roku 2016 může rektor absolventovi odejmout stejně jen do tří let od obhajoby a závěrečné státní zkoušky.

Někteří odborníci upozorňují, že daleko zásadnější problém než plagiátorství je v současnosti to, když student někomu zaplatí, aby závěrečnou práci napsal za něj. Taková práce je pak neodhalitelná detekčními systémy, protože je originální, student však získává titul neoprávněně.