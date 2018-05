Mléko do škol: Miliony dostává i mlékárna z Agrofertu a Babišova vláda chce platby zvýšit

Babišova vláda v demisi připravila novelu, která od nového školního roku upraví a změní pravidla projektu Mléko do škol, jehož se účastní i holding Agrofert, konkrétně Mlékárna Hlinsko.

Ta ve školním roce 2016/ 2017 dodávala své výrobky do 291 škol po celé republice a za své zboží dostala v rámci projektu zaplaceno necelých deset milionů korun. Stejně jako v letech předchozích.

Vyšší dotace na žáka

Nejde samozřejmě jen o Babiše, respektive Agrofert. Nejúspěšnější v rámci projektu byla v posledním ukončeném školním roce společnost Madeta – s 1153 školami a podporou ve výši 22,8 milionu korun.

Pro zúčastněné producenty jde rozhodně o zajímavý prodejní kanál i o formu propagace svého zboží a budoucí (i stávající) zákazníky.

Žadatelé o mlékoautor: Státní zemědělský intervenční fond

Podle vládní novely bude nyní možné zařadit do projektu nově výrobek skyr (mléčný výrobek podobný jogurtu), podstatnější je ale to, že se – byť mírně – mají zvýšit platby za jednotlivé produkty.

Jak plyne z návrhu, zásadní novinkou má být to, že peníze z EU půjdou i na ochucené mléčné výrobky („…neboť bylo mylně vykládáno, že podpora EU není součástí podpory,“ stojí v odůvodnění novely).

To by mohlo zajímavě zvýšit příjmy mlékáren z tohoto projektu. Dosud se ochucené produkty platily výhradně z domácích peněz.

„V původním schématu, kde byly pouze výrobky s doplatkem rodičů, byl projekt málo využíván právě z toho důvodu, že vybírání doplatků bylo školami považováno za nadměrnou administrativní zátěž,” konstatuje předkládací zpráva.

Výše podpory na porci ochucených mléčných výrobků (podle novely)autor: Důvodová zpráva návrhu novely

Má se též rozdělit podpora na konzumní mléko podle tučnosti, za plnotučné se má platit více.

V mezičase se již zvýšil limit na žáka. V říjnu 2017 byl 301,90 Kč, v březnu 2018 vzrostl na 307,50 Kč.

Pokud z podpory pro příští školní rok vypadnou střední školy, limit na produkty a na žáka (mateřských a základních škol) by vzrostl na 362 Kč za školní rok.

Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků podle vládní novelyautor: Důvodová zpráva návrhu novely

Na projekt, jehož deklarovaným cílem je „podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků“, je v Česku jen v probíhajícím školním roce vyčleněno 270 milionů z domácích zdrojů a další dva miliony eur z Evropské unie.

Může to být ale i mnohem více. Ne každý členský stát EU totiž na rozdíl od Česka peníze na školní projekty čerpá a takto nevyčerpané finance se dále přerozdělují.

„Z těchto peněz jsme požádali pro příští školní rok o částku 4 802 121 eur,“ říká mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková.

V součtu se „základem“ ve výši 1,6 milionu eur jde celkem o 6,4 milionu eur (zhruba 163 milionů korun). Zda a v jaké výši EU peníze nakonec poskytne, zatím jasné není.

Počítat se naopak dá s více než čtvrtmiliardou ze státního rozpočtu. Reálné čerpání však závisí na tom, kolik škol a dětí se do projektu zapojí. Vloni šlo proto nakonec na program „jen“ 56 milionů korun.

Platby za „mléko do škol“, rok 2017autor: Státní zemědělský intervenční fond

„Definitivní částku, která půjde na projekt z českého rozpočtu, zatím nevíme, ale předpokládáme, že bude minimálně stejná jako letos, tedy 270 milionů Kč. V tuto chvíli tedy není možné stanovit finální rozpočet na příští školní rok,“ říká mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková.

Program v Česku funguje od roku 1999 a počítá se s ním i nadále. Jistá je podle SZIF prozatím částka, kterou Česká republika každoročně obdrží od EU až do roku 2023. Jedná se o 1,6 milionu eur (více než 40 milionů korun) s tím, že ČR pravidelně žádá o navýšení z prostředků, které zůstanou v rozpočtu díky tomu, že se některé členské státy programu neúčastní.

Žáci ze škol, které se do programu přihlásí, za dodané mléčné výrobky jako jsou jogurty, mléka, tvaroh či sýry (podobně jako za ovoce a zeleninu v rámci projektu Ovoce do škol) již nic neplatí. Náklady pokryje státní rozpočet a evropské dotace.

Výjimkou jsou nyní ochucené mléčné výrobky, na něž si žáci (respektive jejich rodiče) přispívají. Nově by ale měla i tyto ochucené produkty (obvykle s přídavkem cukru) spoludotovat i EU.

Hra o půl miliardy

Projekt prý cílí zejména na „snížení dětské obezity, vštípení zdravých stravovacích návyků i snížení deficitu vápníku u dětské populace“.

„Zvýšení odbytu ovoce, zeleniny a mléka pro tuzemské zemědělce je následným cílem, chtěli bychom pochopitelně upřednostnit české producenty a výrobce,“ říká mluvčí SZIF Nováková.

Vládní novela také navrhuje, aby z dotačního programu zcela vypadly střední školy. To ale zatím tak jisté není.

„Střední školy byly do programu zařazeny v aktuálním školním roce a studenti si mléka a dalších mléčných výrobků, které dostávají, váží a přijímají je velmi pozitivně. Zařazení středních škol do programu považujeme za úspěšný krok a nezdá se nám dobré je zase vyřazovat,“ říká za společnost Madeta mluvčí Marta Faktorová (ostatní firmy, které se projektu Mléko do škol účastní, na otázky redakce neodpověděly, pozn. red.)

„Co se týká zapojení středoškoláků do projektu, sílí tlak ze strany veřejnosti i odborných institucí jako je například Potravinářská komora a další, aby střední školy z projektu nebyly vyřazeny,“ potvrzuje za SZIF Vladimíra Nováková.

Znamenalo by to, že na Mléko do škol (v součtu s projektem Ovoce do škol) by ze státního rozpočtu nešlo v příštím školním roce „jen“ zhruba půl miliardy, ale mohla by to být až celá miliarda korun. Plus evropské dotace.

Text původně vyšel na webu HlídacíPes.org, zveřejňujeme ho v plném rozsahu se souhlasem jeho redakce.