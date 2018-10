Mnichovice řeší „souseda“ Zemana: Přiložím a vyčoudím ho, říká starousedlík. Další už chystají becherovku

Prezident Miloš Zeman před pár dny oznámil, že se na stáří po skončení prezidentování chystá žít ve středočeských Mnichovicích. Přemýšlí o tom, že by si tady koupil pozemek a postavil bungalov. „Na vilu nemám, ale mám celoživotní úspory, které mi umožní koupit si malý bungalov, a v něm budu mít jednu místnost naplněnou knihami, bude tam houpací křeslo, budu si číst zajímavé knihy a nebudu muset odpovídat na pitomé otázky novinářů,“ řekl při své nedávné návštěvě Olomouckého kraje.

Mnichovice jsou malé městečko ležící asi třicet kilometrů východně od Prahy. Autem tam člověk dojede z metropole za půl hodiny, vlakem to trvá o 15 minut déle. Žijí tady necelé čtyři tisíce obyvatel a z části jde o lidi, kteří se přistěhovali právě z Prahy. Kromě starousedlíků tady někteří mají chaty, mladé rodiny si zase budují moderní domky.

Lesy, rybník i soused protiva

Prezident Zeman uvažuje o koupi pozemku v části Myšlín, která se nachází na kopečku, asi čtyři kilometry od náměstí. Jde o velmi klidné místo, které je obklopené lesy nebo zemědělskými půdami. Nedaleko je i myšlinský rybník, na „rejdění“ s člunem, které má Zeman v oblibě, je ale dost malý.

Samotný pozemek, na kterém mají být celkem tři obydlí (jedno by patřilo Zemanovi), se nachází u cesty a v jeho okolí stojí řada moderních vil nebo chat. Jde o lukrativní oblast, velké sídlo tady má vybudované třeba podnikatel a bývalý spolumajitel fotbalové i hokejové Slavie Tomáš Rosen.

„Nevadí mi to. Myslím si, že se nic nezmění. Sousedy si nevybíráte. Bude to stejné, jako kdyby se nastěhoval kdokoli nový.“ To jsou nejčastější odpovědi místních obyvatel na otázku, co si myslí o možném nastěhování Miloše Zemana. Jen výjimečně se setkáte s někým, kdo by byl vyloženě naštvaný. „Až půjde vítr jihovýchodně, tak přiložím do kamen mour a vyčoudím ho,“ říká rozrušeně jeden starousedlík.

