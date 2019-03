Můžeme být vůdčí konzervativní silou v Česku, říká kandidát na předsedu KDU-ČSL Výborný

S koncem března se KDU-ČSL rozhodne, kdo vystřídá v křesle předsedy Pavla Bělobrádka. Poté, co úvahy o kandidatuře v rozhovoru pro INFO.CZ vyloučil europoslanec Tomáš Zdechovský, zůstali tři vážní kandidáti. Vedle předsedy lidoveckého poslaneckého klubu Jana Bartoška a exministra zemědělství Mariana Jurečky je to právě poslanec Marek Výborný.

Výborný uznává, že na rozdíl od protikandidátů nemá za sebou osm let v nejvyšší politice, ale skutečnost, že je relativně 'novou tváří' nepovažuje za handicap. Strana má podle něj nenaplněný potenciál. „Neměli bychom být stranou, která se každý měsíc bojí, zda v průzkumu obdrží 4,9 % nebo 5,1 %. Že máme mnohem větší potenciál ukázalo i první kolo prezidentské volby, kde Pavla Fischera volilo přes 10 % voličů, přičemž průnik jeho a naší volební skupiny je téměř stoprocentní. Můžeme být dominantní konzervativní silou,“ říká a dodává, že lidovci musejí být autentičtí a racionální a svá témata musejí umět srozumitelně prodat voličům, ne je přenechat populistům.

Pro lidovce by podle Výborného měla být prioritou prorodinná politika. Sám jako další z hlavních témat vidí řešení oblasti exekucí a insolvencí, kterému se jako poslanec intenzivně věnuje. „Teď budu předkládat návrh novely exekučního řádu, která by měla před exekucemi ochránit nezletilé. Pak nás čeká vyřešení otázek teritoriality exekutorů, možností odepisování nevymožitelných exekucí a jejich zastavování. Hodně práce máme za sebou, ale ještě více na nás stále čeká,“ uvedl pro INFO.CZ Výborný, který exekuce i vzhledem k jejich počtu považuje za zásadní celospolečenský problém.

Jako dlouholetý učitel a ředitel gymnázia má Výborný blízko k oblasti školství, kterou rovněž považuje za klíčovou. Jeho cílem by bylo zatraktivnit obor pro učitele a zvýšit jejich motivaci. „Je neudržitelné, aby studium pedagogiky bylo pro většinu studentů jen nouzovou volbou. Měli bychom se inspirovat Dánskem, kde má obor obrovskou prestiž,“ říká Volný a dodává, že důležitým bodem je kromě vzdělávání budoucích učitelů i jejich motivující ohodnocení. „Byl bych pro zvýšení poměru nenárokové složky mzdy učitelů. Ti dobří by měli být za svou práci náležitě odměňování a ti, kteří se jen vezou, by neměli dostávat příliš peněz nad to, co jim garantuje tabulkový plat,“ představuje Volný jednu ze svých vizí, jak zlepšit situaci mezi kantory.

Podle Výborného je školství odrazovým můstkem do nejvyšších pater politiky, přičemž je ale dlouhodobě přehlíženo. „Resort školství je jedním z těch, do kterých se nikdy nikdo příliš nehrne. My jako lidovci bychom ale měli být připraveni tento rezort řídit a dosahovat v něm výsledků. Ono ostatně i Margaret Thatcherová začínala jako ministryně školství,“ připomíná Výborný.

Výborný slibuje, že by jako předseda nepřehlížel venkov, kde lidovci mají tradiční voličskou základnu. „Ono dobrý starosta je pro stranu tou nejlepší vizitkou. A pomáhá řešit i problém s vylidňováním venkova. Kde starosta dokáže zajistit prostředky a program pro vyžití občanů, tam nemají nutkání odcházet do měst,“ vysvětluje Výborný a dodává, že lidovci by se neměli jen prát o hlasy městských liberálů a venkov přehlížet.

Jako kandidát na předsedu Výborný uvedl, že má připravená jména těch, se kterými bych rád ve vedení spolupracoval. O koho se konkrétně jedná, neprozradil. „Z pochopitelných důvodů si to nechám na sjezd. Mohu prozradit to, že rozhodně nepůjde jen o poslance, ale budou tam i osobnosti z regionů a nebude chybět ani ženský prvek, který je důležitý a obohacující,“ uzavřel Výborný.