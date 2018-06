Na severozápad Čech se ženou velmi silné bouřky. Meteorologové řekli, která místa čeká to nejhorší

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro celý Karlovarský a Ústecký kraj a pro okres Česká Lípa v Libereckém kraji, a to od 14:00 do 23:00. Ve zbytku země budou bouřky slabší. Bouřkové počasí vydrží na většině území až do neděle.

"Odpoledne se vyskytnou místy bouřky, ojediněle i silné, na západě a severozápadě Čech i velmi silné doprovázené přívalovými srážkami s úhrny 40 až 60 milimetrů, kroupami a nárazy větru," uvedli meteorologové. I v neděli se mohou odpoledne a navečer objevit silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 40 milimetrů.

V oblastech, které zasáhnou přívalové deště, se mohou rozvodnit malé toky, potoky a jindy suchá koryta. Nelze vyloučit zatopení níže položených míst, sklepů nebo podemletí komunikací. Lidé by kvůli silnému větru měli zajistit okna i dveře a uklidit či upevnit volně položené předměty nebo stavební jeřáby.