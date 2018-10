Nedosáhnete po zpřísnění podmínek na hypotéku? Poradíme, jak se přesto dostat k bydlení

Od 1. října by neměla celková výše hypotečního úvěru přesáhnout devítinásobek čistého ročního příjmu. Omezení se nevyhnulo ani nastavení splátek, jejich měsíční výše nově nesmí přesáhnout 45 % z čistého měsíčního příjmu žadatele. Hranice pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti zůstává na 90 %. Výše LTV však ovlivňuje míru úrokové sazby a délky splatnosti.

Pojmy, které byste měli znát

Jak se promítnou přísnější podmínky do praxe? Pan Novák si chce zažádat o hypotéku. Našel si pěkný byt o ceně 3 150 000 Kč. Úvěr při LTV 80 % činí částku 2 520 000 Kč. Splatnost úvěru si vyjednal na 30 let při sazbě 3 %. Čistá měsíční mzda pana Nováka je 25 000 Kč. Hodnota DTI je pod hranicí nastavenou ČNB. Měsíční splátka by za daných podmínek představovala částku 10 624 Kč.

Žádné další závazky pan Novák nemá. Poměr mezi měsíční splátkou a čistým měsíčním výdělkem je tedy přibližně 42,5 %. Žádost pana Nováka splňuje podmínky DTI a DSTI při LTV o 80 %. Otázkou zůstává, zda jeho úspory vyrovnají rozdíl mezi cenou bytu a dostupným úvěrem. Zaplatit totiž stále zbývá 630 000 Kč.

Nezapomeňte na další výdaje:

daň z nabytí nemovitosti (4 % kupní ceny)

poplatky na úřadech

nákup vybavení

parkování

provize, rezervační poplatek realitní kanceláře

Jak na LTV, DTI a DSTI?

Pokud nesplňujete nové podmínky, nezoufejte. Existuje několik způsobů, jak se s nimi vypořádat. Nejedná se však o procházku růžovou zahradou a vyskytuje se zde mnoho rizik a úskalí.

Konsolidace

Patří mezi ta jednoduchá a bezriziková řešení. Jestliže máte více úvěrů, zvažte možnost konsolidovat. Díky sloučení půjček do jedné si snížíte měsíční splátku až o 50 %, tedy i několik tisíc korun, což vám významně pomůže při výpočtu DSTI. Využijte on-line kalkulačku a najděte si pro sebe nejvýhodnější nabídku.

Navýšení měsíčních příjmů

To samozřejmě není jen tak. Kromě změny zaměstnání nebo přivýdělku se nabízí zažádat o hypotéku v páru nebo i ve více lidech. Do výpočtů tak budou zahrnuty měsíční výdělky více osob. Zvažte však důkladně rizika společné hypotéky. Velký vliv na bonitu může mít i rodičovský příspěvek a další trvalé příjmy (renty, důchody, alimenty atd.).