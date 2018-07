„Nejhorší moment.“ Exministr Dobeš promluvil o Bártovi a Věcech veřejných. Co mu provedli?

Jak vzpomínáte na dobu ve vysoké politice? Přišel jste za Věci veřejné, později přestoupil do strany LIDEM s Karolínou Peake a pak následoval pád vlády.

Na pozici ministra dopravy vzpomínám v dobrém. Nerad bych, abych byl zaškatulkovaný mezi ty, kteří říkají, že to bylo strašné období. Pro mě to období bylo velmi zajímavé, naučil jsem se ohromnou spoustu věcí, poznal jsem řadu lidí, naučil jsem se fungovat v legislativním procesu, v Senátu, ve Sněmovně, takže mi to dalo velmi mnoho a jsem za to období velmi rád.

Co se týče jednotlivých bodů té doby, tak na to zas člověk až tak dobře nevzpomíná, ale byly to situace, které se vyvinuly i s ohledem na vývoj kolegů, kterým člověk do hlavy nevidí. No a konec pana premiéra (Petra) Nečase, to je příběh sám pro sebe, který je dost smutný. To je asi to nejpřijatelnější slovo.

Vy jste byl jedním z nejmladších ministrů vůbec. Když jste byl ve vládě, tak vám bylo 29 let. To byla od vás docela odvaha, nebo ne?

Já bych z dnešního pohledu řekl, že to byla velká drzost. Asi bych to spíš takto otočil. S odstupem času je slovo drzost asi ten správný výraz. Přesto, že si troufám říct, že jsem se snažil, a vnímám, že řadu těch věcí jsem tehdy nevěděl. Učím se ale dodnes a věřím, že se budu učit i dál.

Jaký nejhorší moment jste si z tehdejší politické doby odnesl, kdybyste měl vypíchnout jednu událost?

Nejhorší moment, bych řekl, že je asi období, kdy kolegyně a kolegové z Věcí veřejných vytvářeli nátlak na mé odstoupení a následně vytvářeli mediálně jiné důvody, než které byly prezentovány na grémiích strany. To mi přišlo asi nejsmutnější. Řada lidí se navíc vyjadřovala do médií úplně jinak, než jak se vyjadřovala dvě hodiny předtím na uzavřeném jednání. To mě opravdu hodně zabolelo.