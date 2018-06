Nejvíce smluv s Lesy ČR má společnost Uniles z holdingu Agrofert, píší Hospodářské noviny

Agrofert vlastnil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) do loňského února, kdy se stal součástí svěřenského fondu.

Deník uvedl, že vliv vstupu Agrofertu v roce 2011 do firmy Uniles a ještě více moment, kdy se Babiš stal v roce 2013 vicepremiérem a ministrem financí, je na výsledcích podniku jasně vidět. „Zatímco do roku 2013 získal od LČR práci za 461 milionů, od roku 2013 už celkem za 2,1 miliardy,“ píšou HN. Jen za letošní rok Uniles, který sídlí v opraveném areálu v severočeském Rumburku, vyúčtuje Lesům ČR podle tiskové mluvčí státního podniku Evy Jouklové 657 milionů korun.

Současný ředitel Lesů ČR Tomáš Pospíšil připisuje úspěchy Unilesu kromě výhodně nabídnuté ceny i jeho velikosti. "Rozhodující je, že oni mají rozdíl mezi cenou, kterou nám nabídnou za dřevo, a cenou, kterou si účtují za pěstební práce, často nejvyšší," řekl listu. Roli podle něj ale hraje i to, že Uniles je velký podnik, který se jako jediný účastní tendrů ve všech oblastech. „Navíc mají to výjimečné zázemí Agrofertu, možnost si sehnat bankovní záruky, personál,“ dodal Pospíšil.

Pro Vojenské lesy a statky (VLS), které spadají pod ministerstvo obrany, pracoval Uniles podle tiskového mluvčího podniku Jana Sotony v letech 2008 až 2017 na zakázkách v celkové hodnotě 57 milionů korun. Od Babišova vstupu do vlády to bylo 24 milionů, největší objem prací, téměř za 12 milionů, připadl na rok 2014, píšou HN. Uniles kácel pro vojenské lesy i stromy zasažené kůrovcem ve vojenském újezdu Libavá nebo na Šumavě. Pro letošek a příští rok má podnik s Unilesem uzavřenou rámcovou dohodu za 316 milionů korun. Podle mluvčího VLS to ale neznamená, že společnost zakázky v takové hodnotě získá. „Jde o předběžný výpočet ceny zakázky od každého dodavatele, jejíž dílčí části se pak soutěží v jednotlivých minitendrech,“ uvedl Sotona.

Společnost Wotan Forest, která se soustřeďuje spíše na pěstební činnost a dřevařskou výrobu, měla od Vojenských lesů a statků v uplynulých deseti letech větší objem zakázek než Uniles, celkově přes 64 milionů korun. Největší sumu, téměř 20 milionů, inkasovala firma v roce 2017. Podnik, který sídlí v panelovém domě poblíž centra Českých Budějovic, se podílel i na nové výsadbě ve vojenském újezdě Libavá. Lesy ČR poslaly společnosti Wotan Forest za posledních deset let 764 milionů korun.

Agrofert si žádný střet zájmů svého bývalého majitele nepřipouští. Uniles má podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky u státních zakázek úplně stejné podmínky jako všechny ostatní lesnické společnosti. "A pokud je úspěšný, je to jen díky tomu, že ve výběrovém řízení nabídl pro stát nejvýhodnější podmínky, tedy nejvýhodnější cenu. Skutečnost, že je náš někdejší akcionář politicky činný, nemá jakoukoli souvislost," sdělil mluvčí.