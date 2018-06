Nekandidujte, doporučil Zeman Pochemu. Zahraničí by dočasně mohl dostat na povel Hamáček

Prezident Miloš Zeman jednal v Lánech s Miroslavem Pochem z ČSSD a doporučil mu, aby nekandidoval na post ministra. Předseda ČSSD Jan Hamáček, který s hlavou státu jednal poté, uvedl, že pokud s Hradem nenajdou shodu, mohl by být řízením resortu dočasně pověřen on, jakožto předseda koaliční strany, které ministerstvo náleží. Poche na brífinku kritizoval mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka za ostrá vyjádření. Konkrétně mířil na nařčení z korupce, které Ovčáček na jeho adresu vznesl. Poche řekl, že za jiných okolností by se bránil právní cestou, nicméně nechce prohlubovat spor s prezidentem.