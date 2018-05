Nepravomocně odsouzený člen vlády? Musí odstoupit, jinak koaliční smlouva přestane platit

ANO a ČSSD by podle návrhu musely zajistit, že pro důvěru jejich vládě budou hlasovat všichni poslanci tohoto hnutí a strany.

Na předsedu ANO Andreje Babiše, který čelí stíhání v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo, míří závěrečné ustanovení návrhu koaliční smlouvy. Stojí v něm, že pokud by v "přiměřené době" neodstoupil nepravomocně odsouzený člen vlády, smlouva by přestala platit.

Dokument nepojednává o odvolání poslanců hnutí SPD Tomia Okamury z některých orgánů Sněmovny, jak původně požadovali sociální demokraté. ANO a ČSSD mají podle návrhu podporovat personální a početní složení orgánů obou parlamentních komor podle dohody svých předsedů, tedy premiéra v demisi Babiše a Jana Hamáčka. Babiš několikrát řekl, že k odvolávání představitelů SPD nevidí důvod.

Shoda mezi ANO a ČSSD bude muset být také na zákonech s výraznými rozpočtovými dopady, o ochraně vlastnictví a na těch, které se týkají zahraniční a obranné politiky. Takové návrhy budou muset být "koaličně dohodnuté", což znamená, že je ve vládě podpoří nadpoloviční většina ministrů z každé ze stran. Podané pozměňovací návrhy k návrhům zákonů mají obě strany podporovat jen po vzájemné dohodě.

Návrh dohody pojednává také o standardních mechanismech koaliční spolupráce. Týkají se například odvolávání a jmenování členů vlády, závazku, že žádná ze stran nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě a ani se k takovému hlasování nepřipojí, podpory návrhů zákonů a vzájemných jednání. Kdyby v případné koalici vznikl spor, nepodařilo by se jej v dohodovacím řízení urovnat a odstoupilo by všech pět sociálnědemokratických ministrů, do týdne by musel podat demisi premiér a ministři za hnutí ANO, stojí v návrhu.

Hnutí ANO schválilo návrh koaliční smlouvy a programového prohlášení případné vlády hnutí a ČSSD dnes dopoledne. Odpoledne se bude dokumenty zabývat vedení ČSSD, které by také mělo vyhlásit vnitrostranické referendum o vstupu sociální demokracie do vlády s ANO. Hlasování podle předběžných informací potrvá asi tři týdny, výsledek by měl být ohlášen 8. června.

V sobotu by měli programové prohlášení posoudit členové ústředního výboru KSČM. Poslanci komunistické strany by měli ve Sněmovně menšinový kabinet ANO a ČSSD podporovat. Dohromady mají všechna tři uskupení ve dvousetčlenné dolní komoře 108 hlasů.