Nevěděli jsme, že OKD skončí v rukou Bakaly. Mrzí mě to, kaje se bývalý ministr Urban

Pokud by bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) věděl, že těžební společnost OKD skončí ve vlastnictví finanční skupiny Zdeňka Bakaly, nikdy by ve vládě pro privatizaci menšinového státního podílu v OKD nehlasoval. Urban to dnes řekl novinářům po slyšení před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci OKD. Problém vidí také tom, že stát před tím ztratil ve společnosti většinový podíl.