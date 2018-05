Novičok v Česku? Rusové museli mít pravdu, říká veterán z Iráku

Jak vnímáte slova prezidenta Zemana, jenž potvrdil, že novičok se kvůli laboratorním účelům v malém množství u nás vyráběl?

Musíme to vzít od začátku. Rusové někdy v březnu přece netvrdili, že novičok pochází z Česka. Tvrdili, že Česká republika má s novičokem zkušenosti a že s ním pracuje. A jak se teď potvrdilo, měli pravdu. Ale už tehdy jsem psal na svůj Facebook, že Rusové musejí mít pravdu, protože jestliže my se jako Česká republika holedbáme tím, že naše chemické vojsko je na světové úrovni a má v NATO v gesci ochranu proti zbraním hromadného ničení a zejména protichemické ochrany, tak přece nemůžeme říkat, že nic nevíme o novičoku. A že se proti němu neumíme bránit.

Pravda je, že Česká republika nikdy neměla chemické zbraně. Nikdy. To znamená: chemická zbraň je bojová otravná látka, která je do něčeho nacpaná – do bomby, do raketometu nebo do letadla, který ji rozptyluje. To jsme nikdy neměli. Ale pochopitelně jsme pracovali se všemi druhy otravných látek na úrovni ochrany proti jejich účinkům. Rozumíme si?

Ano.

V žádné munici novičok jako takový nemáme, ale samozřejmě s ním pracujeme. Tedy já už jsem v důchodu, ale jsem přesvědčen, že s ním pracujeme, a jak se potvrdilo, tak je to pravda. A vím, že už v roce 2008 jsme o něm psali v Chemických listech, takže od toho roku o něm víme.

