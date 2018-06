O post ministra zahraničí usilovat nepřestanu, vzkazuje Poche. Zradil bych program

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) neuvažuje o tom, že by přestal usilovat o funkci ministra zahraničí, jak ho dnes vybídl premiér Andrej Babiš (ANO). Poche ČTK řekl, že jeho nominace byla schválena už před vnitrostranickým referendem ČSSD, které rozhodovalo o vstupu do vlády s ANO. Myslí si proto, že by ustoupením od nominace zradil všechny sociální demokraty, kteří vládu podpořili, ale také své vlastní postoje při referendu.