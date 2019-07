O prodej miliardového pozemku u Hradu se zajímá policie. Jde po exšéfovi SŽDC i vazbách na Faltýnka | info.cz

Cena lukrativních parcel u pražského metra Hradčanská a nádraží Praha-Dejvice o rozloze 24 tisíc metrů čtverečních by se mohla v budoucnu podle odhadů realitních expertů vyšplhat na tržní hodnotu až jedné miliardy korun. Jenže by na tom kvůli postupu managementu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nemusel vydělat jejich vlastník stát, ale někdo jiný.

SŽDC totiž vloni v únoru podepsala smlouvu o smlouvě budoucí kupní na tyto pozemky s majitelem privátní developerské společnosti Amádeus Real Václavem Klánem. Text smluvního ujednání lze nalézt zde. Nějaký čas na to, co se na podivnou a pro stát zjevně nevýhodnou transakci přišlo, musel odejít tehdejší šéf SŽDC Pavel Surý, který smlouvu s Klánem podepsal. Skončil i náměstek ředitele pro oblast majetku Tomáš Drmola, mimo jiné někdejší spolužák místopředsedy hnutí ANO 2011 Jaroslava Faltýnka z prostějovského gymnázia (z jiné třídy) a jeho letitý přítel.

Nový management SŽDC se následně rozhodl nasmlouvaný kontrakt vypovědět. Jenže to není vůbec jednoduché. A protože ale pokusy o jednání s developerem k dohodě nevedly, SŽDC se rozhodla napadnout smlouvu žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Nemusí to být ale poslední vstup moci soudní do této kauzy. Do podivné developerské transakce se podle informací Ekonomického deníku vložila Národní centrála proti organizovanému zločinu. A také Městské státní zastupitelství v Praze i Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Orgány činné v trestním řízení se do potvrzení zjištění Ekonomického deníku příliš nehrnou. „Národní centrála proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování neposkytuje informace o tom, zda prověřuje nebo neprověřuje jednání konkrétní fyzické či právnické osoby v souvislosti s možným spácháním trestné činnosti. Děkujeme za pochopení,“ odvětila na otázky Ekonomického deníku podplukovnice Iva Knolová z národní policejní centrály. „K vámi dotazované věci mohu sdělit, že dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení vykonává Vrchní státní zastupitelství v Praze pod spisovou značkou 4 VZN 1589/2018,“ potvrdil informace Ekonomického deníku mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Ekonomický deník má k dispozici i další čísla spisových značek materiálů policie a státního zastupitelství, které dokládají, že bylo zahájeno takzvané přípravné řízení.

„Ze zločinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle ve stadiu pokusu případně dalších trestných činů je podezřelý bývalý generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý a další fyzické a právnické osoby,“ vyplývá z informací, ke kterým se Ekonomický deník dostal. „Detektivové mají v hledáčku i bývalého náměstka SŽDC Tomáše Drmolu a zajímají se mimo jiné i o jeho vazby na místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka,“ prozradil Ekonomickému deníku jeden z insiderů tohoto vyšetřování. České republice má kvůli podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi SŽDC a Amádeus Real hrozit škoda ve výši přesahující 150 milionů korun.