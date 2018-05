Odbory se ohrazují proti Babišově kritice úřadů práce. „Svým vyjádřením znevážil práci dvanácti tisíc lidí,“ řekl šéf ČMKOS

Babiš minulý pátek na sjezdu odborové konfederace v Praze řekl, že je potřeba činnost úřadů práce vylepšit, aby firmám posílaly chybějící pracovníky. Za největší problém Česka označil nedostatek pracovních sil. „Poslouchám všude, že úřady práce jsou v roli statistů. Když firmy mají představu, koho hledají na jakou pozici, tak by měly být úřady aktivní. Vědí, kdo je nezaměstnaný,“ uvedl na tiskové konferenci na odborářském sjezdu Babiš. Odborářům v sále předtím řekl, že vlastně neví, co úřady práce vůbec dělají.

Předáci se proti Babišovým slovům ohradili už na sjezdu. Podle nich se způsob vyjádření musel dotknout všech zaměstnanců úřadu práce. „Mrzí nás, že svým vyjádřením pan premiér znevážil práci téměř 12.000 zaměstnanců úřadu práce, kde pracují v první linii především ženy v psychicky náročných pozicích, ve kterých jsou denně vystavovány verbálním i fyzickým útokům, a to za plat, který vůbec neodpovídá jejich vysoké kvalifikaci,“ uvedl dnes šéf ČMKOS Josef Středula.

Podle šéfa odborového svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře Babiš pravděpodobně nemá o výsledcích úřadu v umisťování nezaměstnaných na volná místa informace. "Díky soustavné a intenzivní práci s nezaměstnanými se úřadu podařilo vyřešit situaci u velkého množství těchto osob," uvedl Bednář.

Babiš dnes řekl, že nechápe, proč to odboráři řeší. "Vím to z vlastních zkušeností například z Moravskoslezského kraje. Konkrétně AcelorMittal Ostrava hledá 70 nových zaměstnanců nebo OKD hledá nové zaměstnance a zažil jsem to i na Chomutovsku. Firmy mají konkrétní představy, koho potřebují. Úřad práce není aktivní z hlediska nabízení nezaměstnaných. Tuhle kritiku my slyšíme ze stran firem permanentně, proto jsem požádal ministryni (práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou), abychom se setkali se zástupci úřadu práce," řekl ČTK Babiš.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. V březnu dosahovala 3,5 procenta. Úřady práce evidovaly na konci prvního čtvrtletí 263.608 uchazečů o práci a víc než čtvrt milionu volných míst. Zaměstnavatelé si stěžují na to, že musí kvůli nedostatku zaměstnanců omezovat výrobu a odmítat zakázky. Požadují pracovníky z ciziny. Podle odborníků Česko už dosáhlo přirozené nezaměstnanosti a volné síly na trhu nejsou. Lidé, kteří jsou v evidenci úřadů práce, nemívají potřebnou kvalifikaci.

Podle Středuly zlepšení situace nepomohla minulá vláda, když pro letošek seškrtala výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti z 2,5 miliardy na 0,5 miliardy, mimo jiné peníze na rekvalifikace, školení a další přípravu. Babiš na to na sjezdu odborů reagoval tím, že jako šéf státní pokladny zlepšil výběr daní a za snížení částky na zlepšení zaměstnávání nemůže. Středula mu naopak připomněl, že o rozpočtu a snížení sumy rozhodoval celý kabinet, tedy i ministr financí a další ministři z hnutí ANO.