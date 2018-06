Okamurova SPD nasekala před volbami celou řadu školáckých průšvihů. Teď jí za to přistála tučná pokuta

Hnutí SPD Tomia Okamury dostalo od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pokutu 100.000 korun za čtyři přestupky související s volebními kampaněmi před loňskými volbami do Sněmovny a letošními doplňovacími volbami do Senátu v Trutnově. Vyplývá to z informací serveru Seznam Zprávy a tiskové zprávy úřadu. Podle ní hnutí mimo jiné nepřiznalo ve zprávě o financování kampaně takzvané bezúplatné plnění za agitaci na stránkách internetového obchodu SPD.