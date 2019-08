Památník hrdinům na Mašínově statku zaplatí dobrovolní dárci. Stát bude 30 milionů korun | info.cz

Na místě rodného statku protinacistického bojovníka Josefa Mašína vznikne památník, který by měl připomenout hrdiny všech tří odbojů. Již delší dobu plánovaný projekt získal včera na oficiální tiskové konferenci konkrétnější obrysy. Památník, ve kterém by měl být prostor jak pro pietu, tak pro vzdělávání a expozici o všech třech československých odbojích, zaplatí dobrovolní dárci. Organizátoři veřejné sbírky se již nechtěli spoléhat na stát, který podle nich za posledních 30 let pro úpravu místa nic neudělal.

„Celá léta jsem myslela na to, co se statkem podniknout a vždycky jsem si představovala nějaký památník. Nebude ale připomínat pouze odboj Mašínů, ale všechny hrdiny tří odbojů. Pokládám to za nesmírně důležité především pro další generace,” vysvětlila včera na konferenci v centru DOX přítomným Zdena Mašínová, která je dcerou generálmajora Josefa Mašína umučeného nacisty. Zároveň patří také k sedmé generací Mašínů, kteří statek v Lošanech u Kolína vlastní už 320 let.

Právě v tomto stavení se její otec, který se zapojil do činnosti odbojové skupiny Tři králové, v roce 1896 narodil. Po útěku jeho synů - bratří Mašínových - na Západ nemovitost v roce 1956 zabavil stát. Na statku hospodařilo JZD. Ani po revoluci se ale rodina Mašínových svého majetku zpět nedočkala. Zdena Mašínová sice požádala o navrácení, získala ale zpět pouze část nemovitosti, protože její bratři se do Česka už nevrátili. Po několikaleté soudní při dostala Zdena Mašínová a její bratr Josef (Poznámka: Ctirad Mašín zemřel v roce 2011) statek v létě 2017 zpět. Už tehdy se zrodily plány na vznik památníku.

„Práce na projektu byly zahájeny v létě 2017, kdy jsme se s několika přáteli sešli v bytě badatele Jaroslava Čvančary a tam jsme se společně domluvili, že Památník tří odbojů se stane náplní semestrálních studentů fakulty architektury ČVUT v Praze,” uvedl na konferenci pedagog ČVUT Tomáš Hradečný, který představil již konkrétní podobu památníku, která vzešla i z prací jeho studentů.

Tvořit jej bude úprava rodného domu Josefa Mašína a zázemí v hospodářské budově. Rodný dům bude zbaven chátrající střechy tak, aby zůstalo zachováno původní zdivo, léty překryté mnohými nátěry. Korpus domu zpevní architekti zvenčí tenkou betonovou vrstvou. Ve vstupní místnosti bude text dopisu Josefa Mašína, který napsal před smrtí a ve kterém se loučil s manželkou a dětmi.

Rodná světnice Josefa Mašína se kvůli několikaleté devastaci JZD a dalším 30 letům chátrání nedochovala v původním stavu, proto bude její prostor shora otevřen k nebi a vyroste v ní moruše, oblíbený strom Josefa Mašína, který má dle autorů návrhu symbolizovat svobodu, sílu a naději.

Kromě tohoto pietního prostoru vznikne i expozice, která bude umístěna vedle v původní hospodářské budově. Vedení spolku Mašínův statek - Památník tří odbojů, který stojí za záměrem vybudování památníku, při tvorbě expozice plánuje spolupracovat s historiky a odborníky na vojenství a odboj.

V čele spolku je spisovatel Jiří Padevět, místopředsedy pak historik Petr Blažek a Jiří Klepsa. Dle svých slov se k vyhlášení veřejné sbírky odhodlali proto, že stát už čas na úpravu místa měl, ale nevyužil ji.

„To, jak Mašínův statek vypadá a jak vypadají další místa, která jsou spjata s hrdiny druhého a třetího odboje, je ostudou českého státu. Stát měl 30 let na to, aby s těmito místy něco udělal a když se podíváte na Mašínův statek, nebo na Ďáblický hřbitov, příliš tam toho vykonáno nebylo,” vysvětlil Padevět důvody, proč se s prosbou o příspěvky obrací na veřejnost. Díky konkrétnímu projektu mají už také přesný rozpočet.

První etapa by zahrnovala úpravu rodného domu, vytvoření pietního prostoru a nezbytné terénní úpravy. Tuto část spolek vyčíslil na 10 milionů korun. V druhé etapě by následovalo vytvoření expozice, sadové úpravy a provozní zázemí za zhruba 20 milionů korun. Projekt je podle Hradečného členěn na etapy především proto, že celou potřebnou částku 30 milionů by se zřejmě nepodařilo vybrat naráz. Projekt se může také dynamicky měnit právě podle toho, kolik financí se spolku podaří získat. První práce by ale mohly údajně začít už v roce 2020.

Kromě odboje by měl také památník upozornit na komunistickou perzekuci venkovského obyvatelstva. „Doufám, že ten památník bude také připomínkou neblahé kolektivizace venkova. Statek byl velmi devastován a je také důkazem, jakým způsobem tehdy komunisté přistupovali k venkovu. Vůbec nedbali na ekonomické ohledy, podstatné pro ně bylo zlikvidovat tamní elity, zmocnit se majetku a rozvrátit tradiční vztahy, které fungovaly po staletí,” vysvětlil další význam objektu Petr Blažek.

Zájemci mohou finanční dary na zbudování památníku posílat na transparentní bankovní účet 962258010/5500. Už v pondělí večer, několik hodin po oficiálním spuštění sbírky, se podařilo vybrat téměř 300 000 korun.









