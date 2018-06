Pedagogické fakulty by mohly dostat až 35 milionů na růst platů

Pedagogické fakulty by tak v příštím roce měly dostat z tohoto fondu celkem 200 milionů korun navíc. Letos je pro ně ve fondu vyčleněno 165 milionů korun navíc, ze kterých 70 milionů směřuje na posílení praxe při studiu budoucích učitelů a zbytek peněz jde na růst platů na fakultách.

Akademici dlouhodobě upozorňují, že jsou na fakultách často i nižší platy než v regionálním školství. To se podle Plagy musí změnit. "Ruku v ruce s navyšováním prostředků a platů v regionálním školství se musí zvyšovat i odměňování na fakultách vzdělávajících učitele," řekl dnes ministr.

Návrh rozpočtu pro příští rok, který vláda zatím neschválila, počítá s růstem platů učitelů i nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 16,4 miliardy korun oproti letošku. Návrh naopak nenaplňuje například požadavky vysokých škol, které usilují o tři miliardy korun navíc oproti letošku. Ministerstvo financí pro ně počítá s navýšením o 1,8 miliardy korun. Celkově by se rozpočet školství v příštím roce mohl zvýšit o 25,6 miliardy korun.

Plaga doufá, že navyšování peněz pro pedagogické fakulty může pomoct k zatraktivnění učitelského povolání. Přál by si, aby do školství nastupovalo alespoň 70 procent absolventů pedagogických fakult. To by podle něj mohlo stačit na vyrovnání počtu stárnoucích kantorů, kteří odcházejí do důchodu. V současnosti do škol nenastoupí zhruba polovina všech absolventů učitelství do školství.