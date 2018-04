Pelikánův odchod politiky nepřekvapil, zní chvála i kritika. „Vážně mě to mrzí,“ vzkázal Babiš

„Pro mě to není překvapení, protože jsem o tom s panem ministrem Pelikánem mluvil už dříve a vím to už delší dobu. Ale vážně mě to mrzí,“ okomentoval šéf hnutí ANO Andrej Babiš ministrův konec pro Aktuálně.cz.

„Začínal se mnou jako náměstek na financích, měl na starosti velmi těžký resort a vedl si velmi dobře. Navíc byl v hnutí zástupcem městských intelektuálů a jeho hlas tu určitě bude chybět,“ dodal Babiš.

Témuž webu dnes Robert Pelikán sdělil, že se rozhodl odejít z politiky. Odejít chce také ze Sněmovny, neřekl ale kdy. Ve funkci ministra zůstane do jmenování nové vlády, protože kabinet je v demisi, a sám tedy již demisi podat nemůže. Mohl by pouze požádat prezidenta, aby ho z funkce uvolnil. Nechce ale přidělávat práci svým kolegům.

Pelikán končí v politice. „Nedám prezidentovi možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády,“ říká

Pelikánovo rozhodnutí nepřekvapilo ani další politiky. „Z jeho vyjádření v minulé době bylo vidět, že k nějakému takovému rozhodnutí směřuje. Já ho respektuji, je to jeho osobní rozhodnutí. Mě to nepřekvapilo, možná je to rychlejší, než jsme čekali, ale v tomto směru se pan ministr již několikrát vyjádřil a dával tak najevo, že tak uvažuje. Bude se s tím muset vypořádat pan premiér v demisi, respektive hnutí ANO,“ řekl pro Radiožurnál předseda ČSSD Jan Hamáček.

Šéf TOP Jiří Pospíšil zkritizoval, že Pelikán českou justici nikam neposunul. „Neprosadil například žádnou důležitou reformu, ale ocenit je naopak třeba jeho zásadovost, když nepodlehl tlaku Hradu v cause Nikulin,“ napsal na svém twitteru.

Pelikánův konec okomentoval i šéf SPD Tomio Okamura, který podobně jako Jiří Pospíšil soudí, že ministr spravedlnosti prováhal šanci prosadit změny. „Známý podporovatel přijímání migrantů ministr Robert Pelikán oznámil konec v politice. V paměti se nám kromě své neschopnosti realizovat potřebné změny zapsal také tím, že vyzval v minulosti nezákonné migranty z islámských zemí, aby žalovali ČR za to, že je nechceme přijímat,“ zveřejnil Okamura na svém twitteru.

Babiš: Karty rozdá prezident Zeman. Vláda musí vzniknout co nejdřív, jsme z toho unavení

Ministr spravedlnosti o svém odchodu uvažoval delší dobu. Dnes uvedl, že k jeho rozhodnutí skončit v politice přispěl i jeho verdikt o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. „Očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě,“ vysvětlil Pelikán.

Důvodem byl i jeho názorový nesoulad s většinovým stanoviskem ANO. Týká se to podle něj například postoje k hnutí SPD, ale nejenom toho. „Velmi obtížně hledám porozumění u řady poslanců v našem klubu, co se lidských práv týká,“ uvedl Pelikán, který je také předsedou Rady vlády pro lidská práva.

Po odchodu z ministerstva se Pelikán hodlá vrátit do advokacie. Chce působit také jako přednášející na právnické fakultě, kde má teď desetinový úvazek.

Pelikánovo rozhodnutí o vydání Nikulina, o něhož měly zájem Spojené státy a Rusko, kritizoval prezident Miloš Zeman. Pelikána předtím žádal, aby Nikulina vydal do Ruska. Podle Zemana může vydání Nikulina posloužit k vnitropolitickému boji v USA a Česko by se do takového boje nemělo zapojovat. Rozhodnutí kritizoval i bývalý prezident Václav Klaus nebo předseda KSČM Vojtěch Filip. Pelikánovo rozhodnutí naopak přivítali například předseda TOP 09 Jiří Pospíšil či poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Napjaté vztahy měl Pelikán v poslední době s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Letos v únoru označil hnutí Tomia Okamury za fašistickou stranu. Pelikán se také ve vztahu k vyjednáváním, která vedlo ANO a SPD ohledně podpory vlády, vyjádřil, že je pro něj nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD.

Ministr spravedlnosti také kritizoval Okamurovy výroky o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Předseda SPD v lednu prohlásil, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. „Důrazně žádám, abyste zanechal poměřování toho, čí tragédie byla tragičtější, přestal soutěžit o to, kdo byl vyhlazován hůř,“ vzkázal mu počátkem února Pelikán.









