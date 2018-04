Policie obvinila první sparťany, kteří v Ostravě demolovali stadion. Jeden může na šest let za mříže

Policie obvinila první fanoušky Sparty, kteří během sobotního zápasu fotbalové ligy v Ostravě demolovali městský stadion. Muži ve věku 38 a 27 let jsou obviněni z výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Starší z mužů byl přitom již kvůli výtržnictví odsouzen, nyní mu tak hrozí až šest let vězení, mladšímu pak čtyři roky. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.